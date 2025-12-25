Нові правила заряджання у 2026 році — чи можна залишати смартфон на ніч

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Смартфони давно асоціюються з порадою "не залишай телефон на зарядці на ніч", але сьогодні ця рекомендація вже не така актуальна. Сучасні моделі отримали низку захисних механізмів, які зменшують ризики перегріву й зношення акумулятора під час нічного заряджання.

Про це пише MakeUseOf.

Реклама

Читайте також:

Чому нічне заряджання перестало бути проблемою

Багато хто виріс із переконанням, що заряджати смартфон перед сном — погана ідея: мовляв, це псує батарею, підвищує ризик займання та створює інші небезпеки. Частково це було правдою, але переважно стосувалося старіших пристроїв, у яких не вистачало захистів, що сьогодні сприймаються як норма.

Ранні літій-іонні акумулятори та смартфони попередніх поколінь мали простіші схеми заряджання й обмежений контроль температури. Додайте до цього дешеві зарядні пристрої з нестабільною подачею струму — і отримаєте ситуацію, коли після досягнення 100% телефон міг продовжувати споживати енергію, нагріватися, а батарея — швидше зношуватися.

У найгірших випадках слабка стабілізація живлення або несправний зарядний аксесуар могли призводити до перегріву чи здуття батареї. Саме звідси й пішла тривала тривога щодо "пожеж від заряджання", а порада від'єднувати смартфон одразу після повної зарядки справді була доречною ще близько десяти років тому — особливо при використанні сторонніх аксесуарів сумнівної якості.

Водночас літієві акумулятори й нині не можна назвати повністю "безризиковими": за неправильного поводження такі батареї потенційно небезпечні. Але за останні роки технології помітно просунулися вперед, і виробники смартфонів інтегрували в пристрої більше механізмів захисту під час заряджання.

Як працює заряджання у сучасних смартфонах

Ключова зміна — сучасні телефони не "перезаряджаються" так, як це уявляють багато користувачів. Коли акумулятор досягає 100%, пристрій припиняє активну зарядку: живлення відсікається або суттєво зменшується завдяки внутрішнім системам керування енергією, а не "рішенням" зарядного блоку.

Після цього смартфон може час від часу споживати невелику кількість енергії, щоб підтримувати рівень заряду, але це не означає, що батарея всю ніч перебуває під постійним електричним навантаженням. Вона не "ганяється" безперервно між 99% і 100% і не отримує постійного стресу, як це могло траплятися раніше.

Окремо змінився й підхід до заряджання загалом: у багатьох моделей останніх років керування батареєю — це не лише "залізо", а й програмні алгоритми. Смартфони використовують адаптивні технології, які контролюють заряджання, щоб знизити ризик перегріву та інших небажаних ефектів.

Деякі рішення аналізують звички користувача і підлаштовують процес — наприклад, можуть інакше поводитися в ситуаціях, коли телефон зазвичай стоїть на зарядці тривалий час. Також поширилися ліміти заряджання: у багатьох смартфонах можна вручну обмежити максимальний відсоток заряду, щоб зменшити кількість циклів і навантаження на акумулятор.

Нагадаємо, легке тепло від зарядного блока після кількох годин роботи — звична річ і не обов'язково сигнал тривоги. Водночас різниця між нормальним нагрівом і небезпечним перегрівом тонка, а її ігнорування може коштувати безпеки й ресурсу самого смартфона.

Також ми писали, що бездротова зарядка давно приваблює зручністю: достатньо покласти телефон на станцію — і він починає заряджатися без кабелів. Проте на практиці такий спосіб часто поступається дротовому за швидкістю й нерідко супроводжується помітнішим нагріванням пристрою.