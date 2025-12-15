Бездротова зарядка — як отримати максимальну швидкість поповнення заряду на смартфоні

Смартфон заряджається на бездротовому зарядному пристрої. Фото: Unsplash

Бездротова зарядка давно стала однією з найприємніших дрібних зручностей: поклав телефон на платформу — і батарея повільно, але впевнено поповнюється без кабелів та зайвих рухів. Однак часто виявляється, що заряджається смартфон повільніше, ніж від дроту, а інколи ще й відчутно нагрівається.

Про це пише Engadget.

Реклама

Читайте також:

Як працює бездротове заряджання

Бездротова зарядка базується на електромагнітній індукції. Усередині зарядної платформи є котушка, через яку проходить струм і створює електромагнітне поле. Інша котушка в смартфоні "вловлює" цю енергію та перетворює її на електрику для заряджання акумулятора.

Ефективність процесу залежить від того, наскільки точно суміщені ці дві котушки, яку потужність здатна видати зарядка і як добре телефон відводить тепло під час заряджання.

Кожен смартфон має власне обмеження на потужність бездротового приймача. Наприклад, iPhone починаючи з 12-ї серії підтримує до 15 Вт через MagSafe, а флагманські моделі Samsung серії Galaxy S25 можуть заряджатися з подібною швидкістю через Qi2.

Якщо використовувати зарядний пристрій із меншою потужністю, телефон просто не "розженеться" до максимуму. Так, у разі 10-ватної зарядки iPhone 17 не зможе отримати більше ніж ці 10 Вт, навіть якщо теоретично підтримує більшу швидкість.

На швидкість впливає і програмна частина. У деяких Android-смартфонах є окрема опція "Швидке бездротове заряджання", яку треба увімкнути в налаштуваннях. Крім того, система може автоматично знижувати потужність, якщо пристрій перегрівається.

Як налаштувати бездротову зарядку для максимальної ефективності

Навіть із правильно підібраним обладнанням розташування смартфона та умови довкола зарядки сильно впливають на результат. Бездротове заряджання працює найкраще, коли котушки в телефоні та платформі ідеально суміщені. Якщо пристрій лежить зі зміщенням, знижується ефективність передачі енергії й з'являється зайвий нагрів.

Чохли та аксесуари теж можуть заважати. Товсті захисні кейси, гаманці-чохли або елементи з металом послаблюють поле або взагалі блокують заряд. Навіть магніти, не розраховані на Qi2, можуть збити вирівнювання. Найліпший варіант — тонкий чохол, сумісний із бездротовою зарядкою, або повна відсутність захисту під час заряджання.

Корисно також стежити, щоб на платформі не було пилу чи дрібних металевих предметів, які можуть створювати локальні перегріви.

Оскільки бездротова зарядка виділяє більше тепла, ніж дротова, перегрів швидко "різатиме" потужність. Платформу краще ставити на тверду, рівну поверхню в добре провітрюваному місці, уникаючи м'яких тканин або закритих ніш. Деякі сучасні зарядки Qi2 оснащені маленькими вентиляторами чи матеріалами для кращого відведення тепла — це допомагає зберігати стабільну швидкість під час довгих сесій.

Нагадаємо, у періоди частих вимкнень світла кожен відсоток заряду стає вирішальним, але час роботи Android-смартфона можна помітно збільшити, лише трохи підкоригувавши його налаштування.

Також ми писали, що в багатьох телефонів батарея тане навіть тоді, коли ви майже не користуєтеся пристроєм. Часто винен не зношений акумулятор, а одна фонова функція, яка постійно споживає енергію.