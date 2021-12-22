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Как девочка: 45-летняя Маричка Падалко станцевала в коротеньком платье на публике

Шоу-бизнес
22 декабря 14:19
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Телеведущая обладает роскошной фигурой
Как девочка: 45-летняя Маричка Падалко станцевала в коротеньком платье на публике

Фигурой Марички Падалко восхищаются ее многочисленные поклонники, а телеведущая радует фанатов, демонстрируя идеальные формы на фото. Недавно звезда отдыхала в Египте, откуда делилась кадрами в купальнике. Теперь же Маричка примерила короткий наряд.

Соответствующий пост Падалко сделала на своей странице в Instagram.

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Так, Маричка появилась на премьере мультфильма со своей дочкой. Для выхода телеведущая выбрала сдержанный наряд – черное платье с закрытым горлом и длинными рукавами. При этом атутфит был облегающим, а также довольно коротким, что дало возможность рассмотреть фигуру знаменитости. В частности, такой образ подчеркнул стройные ноги, подтянутый живот и тонкую талию звезды.

В кадре Маричка станцевала забавный танец с дочкой. А поклонники не смогли удержаться от комплиментов и восторженных комментариев. По их мнению, в таком наряде Падалко выглядит словно девочка.

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Маричка Падалко
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