Как девочка: 45-летняя Маричка Падалко станцевала в коротеньком платье на публике

Фигурой Марички Падалко восхищаются ее многочисленные поклонники, а телеведущая радует фанатов, демонстрируя идеальные формы на фото. Недавно звезда отдыхала в Египте, откуда делилась кадрами в купальнике. Теперь же Маричка примерила короткий наряд.

Соответствующий пост Падалко сделала на своей странице в Instagram.

45-летняя Маричка Падалко восхитила фигурой в мини

Так, Маричка появилась на премьере мультфильма со своей дочкой. Для выхода телеведущая выбрала сдержанный наряд – черное платье с закрытым горлом и длинными рукавами. При этом атутфит был облегающим, а также довольно коротким, что дало возможность рассмотреть фигуру знаменитости. В частности, такой образ подчеркнул стройные ноги, подтянутый живот и тонкую талию звезды.

В кадре Маричка станцевала забавный танец с дочкой. А поклонники не смогли удержаться от комплиментов и восторженных комментариев. По их мнению, в таком наряде Падалко выглядит словно девочка.

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