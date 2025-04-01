Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 апреля, от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 2 апреля, ожидается с дождями в некоторых областях. Кроме того, местами температура воздуха снизится до 0 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 апреля

Погодные условия будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Западные, северные области, а также Винницкую и Черкасскую охватит атмосферный фронт, вызвав небольшой дождь. На остальной территории осадки не ожидаются.

Утром и днем в центральных и южных областях местами будет туман.

Ветер ожидается преимущественно северный, 7-12 м/с. Однако днем в северо-западной части и в Карпатах возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +4...+9 °С, днем +8...+13 °С. На юге, востоке и Днепропетровщине ожидается самая теплая погода — +14...+19 °С.

А в Карпатах ночью прогнозируют 0...+5 °С, днем +1...+6 °С.

Напомним, на выходных и на следующей неделе в Украине ожидается сильное похолодание. Синоптики предупреждают о морозах и снеге.

А в Харькове завтра температура воздуха повысится до +18 °С. В течение дня будет облачно, но с прояснениями.