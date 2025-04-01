Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 квітня, від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 2 квітня, очікується з дощами у деяких областях. Крім того, місцями температура повітря знизиться до 0 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 квітня

Погодні умови визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.

Західні, північні області, а також Вінницьку та Черкаську охопить атмосферний фронт, спричинивши невеликий дощ. На решті території опади не очікуються.

Зранку та вдень у центральних та південних областях місцями буде туман.

Вітер очікується переважно північний, 7-12 м/с. Однак вдень у північно-західній частині та в Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С. На півдні, сході та Дніпропетровщині очікується найтепліша погода — +14...+19 °С.

А у Карпатах вночі прогнозують 0...+5 °С, вдень +1...+6 °С.

Нагадаємо, на вихідних та наступного тижня в Україні очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають про морози та сніг.

А у Харкові завтра температура повітря підвищиться до +18 °С. Протягом дня буде хмарно, але з проясненнями.