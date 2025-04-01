Сезон тишины 2025 — что запрещено в Украине с 1 апреля по 15 июня

Белка на дереве. Фото: Pexels

В Украине с 1 апреля по 15 июня начинается традиционный "сезон тишины". Это часть природоохранных мероприятий, обеспечивающая безопасность животных во время их массового размножения.

О том, что запрещено делать украинцам с 1 апреля по 15 июня 2025 года, отмечается в 39 статье Закона Украины "О животном мире".

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Что запрещено делать в "сезон тишины"

В течение этого периода стоит быть особенно осторожными в лесах, степях и возле водоемов. Законодательство запрещает все виды деятельности, которые могут вызвать шум. В частности, не разрешается:

стрельба;

взрывные работы;

запуск фейерверков;

санитарные вырубки;

использование моторных лодок;

организация транспортных соревнований.

Если вы планируете отдых на природе в этот период, лучше отказаться от езды на автомобилях и громкого прослушивания музыки. Это может вызвать стресс у животных.

Кроме того, будет действовать ряд запретов на водоемах Украины. Во время "сезона тишины" разрешено ловить рыбу только с берега и с помощью одной удочки с двумя крючками или спиннинга с одной приманкой. Запрещается рыбалка на нерестилищах, подводная охота, передвижение на лодках, а также проведение спортивных рыболовных соревнований.

Ранее мы писали, что с 1 апреля на большинстве рыбных водоемов Украины вводится запрет на вылов рыбы в период нереста. Эта мера направлена на сохранение водных биоресурсов, ведь в это время рыба размножается и становится особенно уязвимой. Нарушителей ждут штрафы.

Также мы рассказывали, что африканская чума свиней (АЧС) продолжает быть серьезной угрозой для экономики Украины. В 2025 году правительство запустит новую программу, по которой граждане смогут получить денежное вознаграждение за нахождение мертвых диких кабанов, возможных носителей этого опасного вируса.