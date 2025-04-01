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В Україні стартував сезон тиші — що не можна робити з 1 квітня

1 квітня 2025 18:10
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Сезон тиші 2025 — що заборонено в Україні з 1 квітня по 15 червня
Білка на дереві. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні з 1 квітня по 15 червня розпочинається традиційний "сезон тиші". Це частина природоохоронних заходів, що забезпечує безпеку тварин під час їх масового розмноження.

Про те, що заборонено робити українцям з 1 квітня по 15 червня 2025 року, зазначається в 39 статті Закону України "Про Тваринний світ".

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Протягом цього періоду варто бути особливо обережними в лісах, степах і біля водойм. Законодавство забороняє всі види діяльності, що можуть викликати шум. Зокрема, не дозволяється:

  • стрільба;
  • вибухові роботи;
  • запуск феєрверків;
  • санітарні вирубки;
  • використання моторних човнів;
  • організація транспортних змагань.

Якщо ви плануєте відпочинок на природі в цей період, краще відмовитись від їзди на автівках та гучного прослуховування музики. Це може викликати стрес у тварин.

Окрім того, діятиме низка заборон на водоймах України. Під час "сезону тиші" дозволено ловити рибу тільки з берега та за допомогою однієї вудки з двома гачками чи спінінга з однією приманкою. Забороняється риболовля на нерестовищах, підводне полювання, пересування човнами, а також проведення спортивних рибальських змагань. 

Раніше ми писали, що з 1 квітня на більшості рибних водойм України вводиться заборона на вилов риби в період нересту. Цей захід спрямований на збереження водних біоресурсів, адже в цей час риба розмножується і стає особливо вразливою. Порушників чекають штрафи.

Також ми розповідали, що африканська чума свиней (АЧС) продовжує бути серйозною загрозою для економіки України. У 2025 році уряд запустить нову програму, за якою громадяни зможуть отримати грошову винагороду за знаходження мертвих диких кабанів, які можуть бути носіями цього небезпечного вірусу.

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