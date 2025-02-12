Українцям видаватимуть гроші за кабанів — хто отримає 1500 грн у 2025

Дикий кабан. Фото: Pexels

Африканська чума свиней (АЧС) залишається серйозною загрозою, що може викликати значні економічні збитки в Україні. У 2025 році уряд запроваджує нову ініціативу, згідно з якою українці можуть отримати грошову винагороду за виявлення мертвих диких кабанів, що можуть бути носіями цього вірусу.

Про те, скільки грошей отримують українці за виявленого мертвого кабана у 2025 році, розповіли на сайті Держпродспоживслужби.

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Африканська чума свиней (АЧС) — це небезпечне вірусне захворювання, яке вражає лише цих тварин. Воно не становить загрози для людей, проте є смертельним для свиней і завдає значних економічних збитків. Оскільки ефективної вакцини від АЧС не існує, держава посилює заходи боротьби з хворобою та пропонує грошову винагороду звичайним громадянам за допомогу у цьому процесі.

Відповідно до постанови уряду, кожен громадянин, який виявить мертвого кабана, може отримати грошову винагороду в розмірі 0,5 прожиткового мінімуму, що на сьогодні складає близько 1 500 грн.

Заступник Голови Держпродспоживслужби Володимир Кустуров зазначив, що ухвалення цієї постанови є важливим кроком у процесі євроінтеграції України. Впровадження фінансових стимулів для громадян, за його словами, має сприяти прискоренню виявлення хвороби й зменшенню ризику її подальшого поширення.

Як отримати гроші у 2025 році

Щоб отримати винагороду, особам, які досягли 18 років, потрібно виконати кілька умов:

Протягом 24 годин з моменту виявлення мертвого кабана повідомити територіальне управління Держпродспоживслужби. Надати паспортні дані та контактну інформацію для зв'язку. Дочекатися офіційного підтвердження наявності вірусу африканської чуми свиней у загиблої тварини за результатами лабораторних досліджень.

Цей механізм дозволить не тільки швидко виявляти мертвих диких свиней та ефективно реагувати на можливі загрози, а й запобігатиме поширенню АЧС.

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