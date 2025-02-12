Украинцам будут выдавать деньги за кабанов — кто получит 1500 грн в 2025 году

Дикий кабан. Фото: Pexels

Африканская чума свиней (АЧС) остается серьезной угрозой, которая может вызвать значительные экономические убытки в Украине. В 2025 году правительство вводит новую инициативу, согласно которой украинцы могут получить денежное вознаграждение за обнаружение мертвых диких кабанов, которые могут быть носителями этого вируса.

О том, сколько денег получают украинцы за обнаруженного мертвого кабана в 2025 году, рассказали на сайте Госпродпотребслужбы.

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Африканская чума свиней (АЧС) — это опасное вирусное заболевание, которое поражает только этих животных. Оно не представляет угрозы для людей, однако является смертельным для свиней и наносит значительный экономический ущерб. Поскольку эффективной вакцины от АЧС не существует, государство усиливает меры борьбы с болезнью и предлагает денежное вознаграждение обычным гражданам за помощь в этом процессе.

Согласно постановлению правительства, каждый гражданин, который обнаружит мертвого кабана, может получить денежное вознаграждение в размере 0,5 прожиточного минимума, что на сегодня составляет около 1 500 грн.

Заместитель Председателя Госпродпотребслужбы Владимир Кустуров отметил, что принятие этого постановления является важным шагом в процессе евроинтеграции Украины. Внедрение финансовых стимулов для граждан, по его словам, должно способствовать ускорению выявления болезни и уменьшению риска ее дальнейшего распространения.

Как получить деньги в 2025 году

Чтобы получить вознаграждение, лицам, достигшим 18 лет, нужно выполнить несколько условий:

В течение 24 часов с момента обнаружения мертвого кабана сообщить территориальное управление Госпродпотребслужбы. Предоставить паспортные данные и контактную информацию для связи. Дождаться официального подтверждения наличия вируса африканской чумы свиней у погибшего животного по результатам лабораторных исследований.

Этот механизм позволит не только быстро выявлять мертвых диких свиней и эффективно реагировать на возможные угрозы, но и предотвратит распространение АЧС.

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