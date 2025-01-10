Реабилитация ветеранов - психология - возвращение к мирной жизни

Психологическая реабилитация ветеранов. Фото: Новини.LIVE

Марта Пивоваренко Руководитель департамента обеспечения качества услуг по психическому здоровью и психосоциальной поддержке Сообщества самопомощи, украинское НГО

Война изменила жизнь украинских защитников — на душах и телах десятков тысяч из них остались глубокие раны. За каждой историей — искалеченная человеческая судьба мужчины или женщины, которые защищали страну, пережили потерю и боль и должны учиться новой жизни после возвращения.

Ампутация — это не просто потеря конечности, это начало новой жизни, где обычные будничные дела становятся настоящими испытаниями, а психологические травмы часто болят сильнее физических. Также это история о силе духа, несокрушимости и человеческой способности начать все сначала.

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По данным Министерства здравоохранения Украины, динамика ампутаций демонстрирует стремительный рост. В 2021 году зафиксировано более 27 тысяч случаев, в 2022 году эта цифра выросла до 32 тысяч, а только за первое полугодие 2023 года количество ампутаций достигло 15 360.

За первые 17 месяцев полномасштабного вторжения, по данным крупнейшего мирового производителя протезов Ottobock, около 50 тысяч украинцев потеряли конечности. Такой масштаб создает беспрецедентную нагрузку на систему здравоохранения Украины.

Потеря конечности сопровождается не только физической болью, но и глубоким переживанием утраты. Особенно остро встает вопрос создания безбарьерной среды. Отсутствие доступных инклюзивных уборных в общественных местах приводит к серьезным проблемам со здоровьем и является одной из основных причин ранней смертности людей в креслах колесных.

Основные вызовы реабилитации ветеранов

Возвращение к гражданской жизни после тяжелых ранений - это сложный путь, полный разнообразных вызовов. Для многих ветеранов этот процесс начинается с первого пробуждения в больнице, когда приходит осознание необратимых изменений в жизни.

Психологические барьеры

Первый и самый трудный вызов — это преодоление ощущения "обреченности". Когда ветеран просыпается после наркоза и осознает, что потеря конечности необратима, первая мысль часто о том, что жизнь закончилась. Этот момент становится определяющим для дальнейшей реабилитации.

Постоянная боль, особенно хроническая, становится ежедневным спутником многих ветеранов. Когда кончики нервных волокон впиваются в культю, использование протезов может превратиться в настоящее испытание. Боль и посттравматическое стрессовое расстройство часто идут рядом — 42% случаев имеют такое сочетание. Это может привести к депрессии и, в худших случаях, мыслям о самоубийстве.

Чрезмерные ожидания от протезирования

Наблюдается определенная мифологизация бионических протезов, будто они заменяют конечности. На самом деле реальность оказывается совсем другой и они не управляются "силой мысли", а требуют ежедневного кропотливого труда, чтобы освоить их и достичь ежедневной независимости.

Бытовые трудности

Простейшие ежедневные дела превращаются в серьезные испытания. Квартира без лифта становится неприступной крепостью — даже потеря одной ступни затрудняет подъем на второй этаж, поскольку протез не обладает естественной гибкостью живой конечности. Для человека с высокой ампутацией даже такое базовое действие как пользование туалетом может стать настоящим вызовом.

Социальная адаптация

Особенно болезненным становится столкновение с реакцией окружения. Первый взгляд знакомых почти всегда несет в себе боязнь. Случайные встречи со старшими людьми, которые выражают "несправедливость" того, что молодой человек потерял конечность, постоянно возвращают к мыслям о потере. Мир будто концентрируется вокруг приобретенной инвалидности.

Чрезмерная опека родных также может стать препятствием. Когда близкие постоянно пытаются все сделать вместо ветерана — от подачи еды до одевания — это может привести к привыканию к беспомощности. Возвращение самостоятельности требует деликатного баланса между поддержкой и пространством для самостоятельных действий.

Инфраструктурные ограничения

Отсутствие надлежащей инфраструктуры может представлять смертельную угрозу. Например, отсутствие доступных уборных — это не просто неудобство. Для людей в кресле колесном это может привести к серьезным проблемам с мочеполовой системой, что часто становится причиной ранней смертности.

Преодоление этих вызовов требует системного подхода: от создания безбарьерной среды до изменения общественного отношения к людям с инвалидностью. Каждый шаг к самостоятельности — это маленькая победа, которая возвращает ощущение контроля над собственной жизнью.

Какие существуют методы психологической реабилитации?

В мире разработана и научно доказана эффективность сотен методов психотерапии для работы с травматическими воспоминаниями. К сожалению, в Украине до сих пор не хватает системного внедрения этих проверенных мировых практик. У нас до сих пор нет критически необходимого количества специалистов в хотя бы одном из ведущих методов работы с травматическим опытом.

Так, с 2022 года начали пытаться построить систему вокруг одной из самых распространенных в Европе терапевтических практик — когнитивно-поведенческой терапии. До полномасштабного вторжения этим методом в стране владело около 300 специалистов — и это на многомиллионную страну! До 2022 методом который применяли в работе с военными в реабилитационных центрах ВСУ и НГУ была арт-терапия, которая не имеет достаточно научных доказательств по преодолению ПТСР у взрослых.

До 2022 года методом который применяли в работе с военными в реабилитационных центрах ВСУ и НГУ была арт-терапия, которая не имеет достаточно научных доказательств по преодолению ПТСР у взрослых.

Как так сложилось? Психологические реабилитационные программы (даже в государственных учреждениях) финансировались средствами международных миссий на грантовой основе, и общественные организации делали ставку на зрелищные методы помощи, игнорируя доказательность и научные данные.

О низкой эффективности таких программ некому было заботиться, ведь государственные учреждения принимали любую предоставленную без финансирования государства помощь от неправительственных организаций, а ее полное отсутствие было значительно худшей альтернативой. Эстетическая привлекательность арт-терапевтических мероприятий была для международных доноров достаточной аргументацией, а ветераны, не имея с чем сравнить, получали предложенную терапию на безвозмездной основе.

Индивидуальная психотерапия остается основным методом: это работа с психологом один на один, направленная на раскрытие внутренних конфликтов, преодоление страхов и тревоги. Особенно эффективными являются три научно доказанные подходы: когнитивно-процессуальная терапия, пролонгированная экспозиция и EMDR-терапия. Групповые занятия: такие сессии помогают ветеранам почувствовать свою принадлежность к сообществу и поделиться своим опытом. Групповая работа является доминирующим подходом в американской системе реабилитации ветеранов из-за экономии средств и специалистов, поддержку собратьев собственным примером.

Когнитивно-поведенческая терапия: метод, направленный на изменение негативных мыслей и поведения, которые препятствуют адаптации к новой жизни. Благодаря ВОЗ и программе "Ты как?" началась активная работа по внедрению этого метода в Украине. Как уже упоминалось, по состоянию на 2022 год этим методом владело лишь около 300 специалистов на всю страну.

А вот игровые компоненты, такие как VR-очки с дополненной реальностью стоит применять — ведь в процессе игры люди часто забывают об отсутствии конечности или ограничения в определенном движении, снимается предубеждение " я не смогу пошевелить " и быстрее восстанавливается подвижность. Так сказать, преодолевают самостигму, мы восстанавливаем движение.

Пути поддержки ветеранов с ампутациями

Восстановление самостоятельности и возвращение к полноценной жизни — это путь, который требует комплексного подхода и поддержки с разных сторон. Рассмотрим основные направления, которые помогают ветеранам преодолеть вызовы после ампутации.

Роль семьи

Поддержка близких — фундаментальный элемент реабилитации. Однако важно найти правильный баланс между помощью и предоставлением пространства для самостоятельности. Рутина и ежедневные обязанности приобретают особое значение в восстановлении.

Рутина и ежедневные обязанности приобретают особое значение.

Наблюдение за тем, как ветеран действует наедине и среди людей, поможет понять, когда стоит помочь, а когда — дать возможность справиться самостоятельно. Часто на людях у ветерана возникает большее желание демонстрировать самостоятельность, чем дома, и это естественно.

Движение и спорт

Физическая активность для человека с ампутацией или в кресле колесном становится еще важнее, чем раньше. Адаптивный спорт не только поддерживает физическую форму, но и возвращает чувство уверенности и самоуважения. Тренировки могут стать способом показать себе и другим новые возможности тела.

Возвращение к работе

Профессиональная реализация — важный шаг к восстановлению нормальной жизни. Многие компании сегодня адаптируют рабочие места и создают возможности для трудоустройства ветеранов. Например, IT-сектор активно развивает программы обучения и трудоустройства для ветеранов с инвалидностью.

Успешная реабилитация — это всегда индивидуальный путь. Кому-то легче восстанавливаться в одиночку, другим нужна постоянная поддержка окружения. Главное — дать возможность ветерану самому выбрать свой темп и способ возвращения к активной жизни.

Профессиональная помощь

Реабилитологи, психологи, эрготерапевты, неврологи — эти специалисты играют ключевую роль в восстановлении. Важно понимать, что обращение за профессиональной помощью — это не признак слабости, а необходимый шаг к эффективной реабилитации.

Каждый маленький успех в повседневной жизни — от самостоятельного одевания до приготовления пищи — это значимая победа. Такие достижения постепенно возвращают уверенность в собственных силах и мотивируют двигаться дальше.

Как проект "Я смог — и ТЫ сможешь! " помогает преодолеть психологические барьеры ветеранов после ампутации?

Александр Терещенко потерял две руки и глаз. Вместе с женой они прошли через долгий путь восстановления. Сейчас он делится опытом с другими ветеранами, особенно в отношении технических средств реабилитации. В проекте каждый найдет что-то свое — видео-истории, тексты или подкасты с опытом других ветеранов и их семей.

Когда ветеран делится историей, он помогает другим понять: они не одиноки в своих переживаниях. Такие рассказы сближают тех, кто уже прошел этот путь, с теми, кто только начинает.

Такие рассказы сближают тех, кто уже прошел этот путь, с теми, кто только начинает.

В сообществе нет экспертов или новичков — все делятся опытом. Иногда самые ценные советы приходят от тех, кто только что нашел собственный способ справиться с ежедневными задачами.

Иногда самые ценные советы приходят от тех, кто только что нашел собственный способ справиться с ежедневными задачами.

Самое тяжелое — первые дни после операции. Когда осознаешь потерю, кажется, что жизнь закончилась. Но потом начинаются маленькие победы: застелить постель, самостоятельно поесть, поиграть с ребенком.

Проект Международного благотворительного фонда "Александра Терещенко" работает при поддержке нескольких организаций: "Сообщества Самопомощи", "НОВИЙДОНБАС", DocUA-platform, Media Center East и "Mas Agency" и Отдела прессы, образования и культуры Посольства США в Украине.

Восстановление начинается с простого: научиться есть, одеваться, двигаться. Важно создать среду без барьеров чтобы повышать чувство достоинства каждого ветерана.

Для многих адаптивный спорт становится важной частью новой жизни. Самостоятельно приготовленный завтрак или застеленная кровать — это не просто бытовые дела, а шаги к восстановлению контроля над жизнью.

Veteranius и Dignatas Fund помогают с профессиональной переподготовкой, в частности в ИТ-сфере. Во время войны важно иметь такие возможности для всех, кто в этом нуждается.

Реабилитация требует совместных усилий: поддержки государства, работодателей, волонтеров. Помогая ветеранам вернуться к активной жизни, мы делаем наше общество сильнее.

Помогая ветеранам вернуться к активной жизни, мы делаем наше общество сильнее.

Как видео советы и подкасты проекта учитывают различные потребности ветеранов?

Показывая разный опыт, проект демонстрирует разнообразие решений. Важно не требовать совершенного воспроизведения, а поощрять делиться собственным опытом. Модификации делают каждый опыт уникальным, соответствующим именно конкретным телам, специфике ранения и пола, адаптированным под характер и стиль жизни каждого ветерана.

12 видеопорад охватывают различные темы, включая утреннюю рутину, которая задает настроение на весь день. Даже базовая утренняя гигиена помогает почувствовать себя лучше. Каждая тема раскрывает возможности человека с инвалидностью с позиции "неужели так возможно", что вдохновляет не только тех, кто пережил ампутацию, но и других людей.

В условиях постоянных обстрелов, когда многие беспокоятся о своем будущем, такие истории успеха особенно важны. Видя, как люди, которые уже пережили потерю, смогли восстановить свою продуктивность и активность, мы понимаем, что все возможно пережить. Именно поэтому такие истории, как и известный фильм "Форрест Гамп", имеют мощный вдохновляющий эффект.

Как семьи ветеранов могут правильно поддержать близких с ампутациями

Универсального подхода нет, ситуации разные, есть более тяжелые и более простые ампутации. Однако ветеран потребует более наполненного графика и обязательной рутины для возвращения к привычной жизни. Сейчас, как никогда важны маленькие события в жизни, которые являются обязательными для выполнения или посещения.

Важно много наблюдать за тем, как человек с ампутацией или в кресле колесном, который пережил такое ранение во время восстановления что-то делает наедине и с незнакомыми ему людьми.

Возможно, на людях он испытывает больше потребности делать что-то самостоятельно, чем дома. Важно учиться от него этим новым приемам - не учить, а учиться, потому что теперь он — эксперт своего тела.

Легче воспринимать потерю, когда ты ее признал, а не пытаешься себя уверить, что это временно. Бороться важно, но это также очень утомительно. Стоит позволить себе жить, принимая что изменение произошло, и жизнь все равно прекрасна.

Некоторым людям нужно время в одиночестве, чтобы оттренировать новые навыки. Другим наоборот необходима поддержка и присутствие других — для них важны спортивные мероприятия, где можно быть среди своих и участвовать насколько это возможно.

Если возникает неприятие со стороны определенных людей, стоит ограничить с ними контакты. Вместо этого, важно чаще посещать любящих и принимающих родственников и друзей. Несмотря на возможный дискомфорт, это важная часть адаптации и восстановления социальных связей, которые могли быть утрачены из-за службы.

Как приобщиться к помощи

Война неизбежно меняет, оставляя глубокие следы. Ранение на теле и в душе оставит след. Тысячи наших защитников возвращаются домой с невидимыми шрамами, которые требуют особого внимания и заботы.

Посттравматическое стрессовое расстройство, тревога, депрессия — это лишь часть того, с чем сталкиваются ветераны, пытаясь адаптироваться к мирной жизни.

Представьте себе, как возвращаешься домой, но чувствуешь себя там чужим. Сны о войне не дают покоя, а окружающий мир кажется опасным и враждебным. Это реальность, с которой сталкиваются тысячи украинских ветеранов.

Вот несколько способов, как вы можете помочь: распространяйте информацию о проекте "Я смог и ты сможешь" — просматривайте видео, ищите материалы по хештегу #язмігітизможеш, делитесь историями о том, как ветераны преодолевают ежедневные вызовы.

Также важно поддерживать различные инициативы: присоединяйтесь к волонтерским программам, поддерживайте финансово организации по реабилитации ветеранов, рассказывайте об успешных примерах, как вот история от Answear.

Если вы сами ветеран или знаете кого-то, кто нуждается в помощи — не стесняйтесь обращаться к психологу. Важно понимать, что психологическая поддержка нужна не только ветеранам, но и их семьям, которые также переживают изменения.

Важно понимать, что психологическая поддержка нужна не только ветеранам, но и их семьям, которые также переживают изменения.

Каждый ветеран отдал часть себя ради нашей свободы. Наша задача — помочь им восстановить не только физическое здоровье'я, но и чувство достоинства и способность наслаждаться жизнью.

Реабилитация должна быть комплексной — от спортивных программ до возможности самостоятельно выполнять ежедневные дела и заботиться о близких.