Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 5 октября 2023

Лом алюминия. Фото: amiel.club

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача алюминия в пункты приема вторсырья является современным подходом к экологии. Переработка этого металла приносит значительные выгоды для окружающей среды и общества. Это позволяет сократить добычу природных ресурсов из недр и объем попадающих на свалки отходов, а также уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу. К тому же, кроме пользы для окружающей среды, сдача алюминия в переработку еще и приносит достаточно хорошие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в октябре.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — легкий, прочный и долговечный материал, не подверженный коррозии. Эти характеристики делают его безупречным материалом для судостроения. Легкость алюминия делает лодки и яхты более маневренными и экономичными. Прочность этого металла позволяет ему выдерживать нагрузку, связанную с плаванием в соленой воде. Долговечность алюминия позволяет лодкам и яхтам служить долгие годы.

Алюминий имеет высокую степень отражения электромагнитных волн, что делает его важным материалом в производстве спутников и антенн. Спутники и антенны должны быть способны отображать электромагнитные волны для передачи и приема сигналов. Алюминий идеально подходит для этой задачи, потому что он легок, прочен и недорог.

Алюминий используется в пиротехнических смесях для создания ярких эффектов. Этот металл имеет высокую температуру плавления и при горении он выделяет большое количество тепла и света. Это свойство делает алюминий хорошим материалом для изготовления пиротехники.

Алюминиевые сплавы используются для создания шасси и других компонентов велосипедов, что делает их легкими и крепкими. Алюминий обладает высокой прочностью на разрыв и нагрузку.

Благодаря низкой токсичности алюминия его соединения широко используются в медицине. Он используется как наполнитель в таблетках и капсулах, адсорбент, а также как компонент вакцин.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий при сдаче в пункты приема вторичного сырья могут отличаться и зависят от нескольких факторов, включая состояние металла и наличие примесей. Наиболее ценные виды алюминия — это электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные щиты и реле. Также высоко оцениваются алюминиевые профили. В то время как обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют более низкую стоимость.

Если вы планируете сдавать алюминий, для максимизации вашей прибыли следуйте следующим рекомендациям:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния, поскольку, как мы писали, разные виды алюминия могут иметь разную стоимость. Если этого не сделать, работники пункта приема вторсырья могут сосчитать весь лом по наименьшему тарифу. Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло. Чем чище материал, тем больше шансов получить лучшую цену при сдаче. Удалите изоляцию из кабелей и проводов, так как пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала, что может повлиять на его стоимость. Важно помнить, что некоторые пункты приема могут значительно завышать вес изоляции при сдаче алюминиевых проводов. Попытайтесь устранить следы коррозии из алюминия. Несмотря на стойкость алюминия к ржавчине, наличие коррозии или загрязнений от других материалов может повлиять на его оценку. Если у вас есть возможность, рассмотрите вариант накопления алюминиевого лома и его сдачи оптом, поскольку это может обеспечить более высокую прибыль, поскольку многие пункты приема предоставляют более выгодные условия оптовым поставщикам.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 27 до 60 грн;

Винницкая область — от 28 до 62 грн;

Волынская область — 25 до 46 грн;

Днепропетровская область — от 38 до 41 грн;

Житомирская область — от 25 до 45 грн;

Закарпатская область — от 19 до 40 грн;

Запорожская область — от 28 до 62 грн;

Ивано-Франковская область — от 21 до 32 грн;

Кировоградская область — от 25 до 41 грн;

Львовская область — от 33 до 45 грн;

Николаевская область — от 22 до 40 грн;

Одесская область — от 37 до 65 грн;

Полтавская область — от 35 до 40 грн;

Ровенская область — от 25 до 45 грн;

Сумская область — от 30 до 40 грн;

Тернопольская область — от 21 до 43 грн;

Харьковская область — от 20 до 42 грн;

Хмельницкая область — от 26 до 40 грн;

Черкасская область — от 21 до 32 грн;

Черновицкая область — от 25 до 45 грн;

Черниговская область — от 27 до 43 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы , золота и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.