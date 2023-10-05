Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 5 жовтня 2023

Брухт алюмінію. Фото: amiel.club

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здавання алюмінію у пункти прийому вторсировини є сучасним підходом до екології. Переробка цього металу приносить значні вигоди для довкілля та суспільства загалом. Це дозволяє скоротити видобуток природних ресурсів з надр та обсяг відходів, що потрапляє на звалища, а також зменшити викиди парникових газів в атмосферу. До того ж, крім користі для довкілля, здавання алюмінію у переробку ще й приносить досить непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — легкий, міцний і довговічний матеріал, який не схильний до корозії. Ці властивості роблять його ідеальним матеріалом для суднобудування. Легкість алюмінію робить човни та яхти більш маневреними та економічними. Міцність цього металу дозволяє йому витримувати навантаження, пов'язані з плаванням у солоній воді. Довговічність алюмінію дозволяє човнам та яхтам служити довгі роки.

Алюміній має високу ступінь віддзеркалення електромагнітних хвиль, що робить його важливим матеріалом у виробництві супутників та антен. Супутники та антени повинні бути здатні відображати електромагнітні хвилі, щоб передавати та приймати сигнали. Алюміній ідеально підходить для цього завдання, тому що він легкий, міцний та недорогий.

Алюміній використовується в піротехнічних сумішах для створення яскравих ефектів. Цей метал має високу температуру плавлення, і при горінні він виділяє велику кількість тепла та світла. Ця властивість робить алюміній гарним матеріалом для виготовлення піротехніки.

Алюмінієві сплави використовуються для створення шасі та інших компонентів велосипедів, що робить їх легкими та міцними. Алюміній має високу міцність на розрив та навантаження.

Завдяки низькій токсичності алюмінію, його сполуки широко використовуються у медицині. Він використовується як наповнювач у таблетках і капсулах, адсорбент, а також як компонент вакцин.

Як правильно здавати алюміній у пункти прийому

Ціни на алюміній при здачі до пунктів прийому вторинної сировини можуть відрізнятися і залежать від кількох факторів, включаючи стан металу та наявність домішок. Найбільш цінні види алюмінію — це електротехнічні вироби, такі як проводи, кабелі, розподільні щити та реле. Також високо оцінюються алюмінієві профілі. У той час як звичайна алюмінієва стружка та банки зазвичай мають нижчу вартість.

Якщо ви плануєте здавати алюміній, для максимізації вашого прибутку дотримуйтесь таких рекомендацій:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки, як ми писали, різні види алюмінію можуть мати різну вартість. Якщо цього не зробити, працівники пункту прийому вторсировини можуть порахувати весь брухт за найменшим тарифом. Очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних домішок, таких як пластик або скло. Чим чистіший матеріал, тим більше шансів отримати кращу ціну при здачі. Видаліть ізоляцію з кабелів та дротів, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу, що може вплинути на його вартість. Важливо пам'ятати, деякі пункти прийому можуть значно завищувати вагу ізоляції при здаванні алюмінієвих дротів. Спробуйте усунути сліди корозії з алюмінію. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, наявність корозії чи забруднень від інших матеріалів може вплинути на його оцінку. Якщо у вас є можливість, розгляньте варіант накопичення алюмінієвого брухту та його здачі оптом, оскільки це може забезпечити більш високий прибуток, оскільки багато пунктів прийому надають вигідніші умови оптовим постачальникам.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 27 до 60 грн;

Вінницька область — від 28 до 62 грн;

Волинська область — 25 до 46 грн;

Дніпропетровська область — від 38 до 41 грн;

Житомирська область — від 25 до 45 грн;

Закарпатська область — від 19 до 40 грн;

Запорізька область — від 28 до 62 грн;

Івано-Франківська область — від 21 до 32 грн;

Кіровоградська область — від 25 до 41 грн;

Львівська область — від 33 до 45 грн;

Миколаївська область — від 22 до 40 грн;

Одеська область — від 37 до 65 грн;

Полтавська область — від 35 до 40 грн;

Рівненська область — від 25 до 45 грн;

Сумська область — від 30 до 40 грн;

Тернопільська область — від 21 до 43 грн;

Харківська область — від 20 до 42 грн;

Хмельницька область — від 26 до 40 грн;

Черкаська область — від 21 до 32 грн;

Чернівецька область — від 25 до 45 грн;

Чернігівська область — від 27 до 43 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, та міді в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи, золота та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.