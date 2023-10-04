Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Мідні дроти. Джерело: rmccopper.com.au

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь – це досить дорогий кольоровий метал, який застосовують у різних галузях промисловості, включаючи електротехніку, машинобудування, будівництво та багато інших областей. Її унікальні властивості, такі як висока електропровідність, міцність та стійкість до корозії, роблять цей метал таким затребуваним і цінним. Саме тому прийомні пункти вторинної сировини платять досить непогані гроші за мідь.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у жовтні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь та мідні сплави відомі та використовуються протягом багатьох століть. Перші мідні вироби були виготовлені ще в епоху неоліту близько 7000 років тому. Один із етапів історії людства навіть називається бронзовим віком. У цей час люди навчилися плавити мідь з оловом, що дозволило отримати новий, міцніший і довговічніший матеріал — бронзу.

Мідь є одним із найкращих провідників електрики. Вона має дуже високу електропровідність, і в цьому відношенні поступається лише сріблу. Мідний дріт використовується для обмоток динамо-машин та електричних моторів, кабелів та трансформаторів.

Патина — це багатошарова плівка або наліт, що утворюється на поверхні міді та її сплавів під впливом атмосферних факторів при природному чи штучному старінні. У побуті за патину приймають лише поверхневий зелений шар карбонату міді(II), який утворюється внаслідок реакції міді з вуглекислим газом та водою. Однак патина може мати інші кольори, включаючи чорний, коричневий, синій і червоний. Колір патини залежить від складу міді, умов довкілля та часу, протягом якого мідь зазнавала впливу цих факторів.

В організмі середньої дорослої людини міститься близько 60-80 міліграм міді. Мідь є важливим мікроелементом, який допомагає в процесах метаболізму.

Озеро Берклі-Піт розташоване у штаті Монтана, США. Воно утворилося в результаті закриття мідної копальні в 1982 році. Коли рудник був закритий, зливні насоси були прибрані, і ґрунтові води, що містять велику кількість токсичних відходів, почали повільно заповнювати яму.

Як правильно здавати мідь у пункти прийому вторсировини

Як згадувалося раніше, мідь є цінний метал, який знаходить застосування у різних галузях промисловості. Ціни на мідь у пунктах прийому вторинних матеріалів можуть суттєво змінюватись в залежності від різних факторів, таких як стан матеріалу, наявність домішок, його форма та місце здачі.

Щоб отримати максимальну виплату при здачі мідного брухту, важливо виконати кілька простих кроків перед тим, як доставити його на пункт прийому вторинних матеріалів.

Наприклад, рекомендується очистити мідні вироби від інших матеріалів та інших металів. Проте, варто пам'ятати, що мідні кабелі з сильними окисненням можуть мати нижчу вартість. Воно з'являється при знятті ізоляції з дротів методом обпалення. Тому краще очищати кабелі механічнім способом.

Пункти прийому готові приймати різноманітні види міді, такі як кабелі, обмотки від двигунів та трансформаторів, мідне сантехнічне обладнання, мідні труби, резервуари від кондиціонерів та теплообмінники з мідними трубками. Досвід показує, що найбільш вигідно складати великі обсяги міді відразу в одному прийомі, оскільки в такому разі співробітники деяких прийомних пунктів беруть на себе відповідальність за транспортування вашого металобрухту.

Ціни на брухт міді в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 218 до 275 грн;

Вінницька область — від 200 до 210 грн;

Дніпропетровська область — від 200 до 235 грн;

Житомирська область — від 190 до 215 грн;

Закарпатська область — від 175 до 195 грн;

Запорізька область — від 210 до 255 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 205 грн;

Кіровоградська область — від 165 до 195 грн;

Львівська область — від 170 до 180 грн;

Миколаївська область — від 200 до 230 грн;

Одеська область — від 215 до 260 грн;

Полтавська область — від 210 до 255 грн;

Сумська область — від 160 до 200 грн;

Тернопільська область — від 160 до 185 грн;

Харківська область — від 220 до 275 грн;

Хмельницька область — від 200 до 245 грн;

Черкаська область — від 140 до 180 грн;

Чернівецька область — від 170 до 195 грн;

Чернігівська область — від 185 до 220 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у вересні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи, золота та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.