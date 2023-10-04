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Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине.

4 октября 2023 06:40
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 4 жовтня 2023
Медные провода. Источник: rmccopper.com.au
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь – это довольно дорогой цветной металл, применяемый в различных отраслях промышленности, включая электротехнику, машиностроение, строительство и многие другие области. Ее уникальные свойства, такие как высокая электропроводность, прочность и коррозионная стойкость, делают этот металл таким востребованным и ценным. Именно поэтому приемные пункты вторсырья платят довольно неплохие деньги за медь.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в октябре.

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Интересные факты о меди

Медь и медные сплавы известны и используются на протяжении многих столетий. Первые медные изделия были сделаны еще в эру неолита около 7000 годов назад. Один из этапов истории человечества даже называется бронзовым веком. В это время люди научились плавить медь с оловом, что позволило получить новый, более крепкий и долговечный материал – бронзу.

Медь является одним из лучших проводников электричества. Она имеет очень высокую электропроводность, и в этом отношении уступает только серебру. Медная проволока используется для обмоток динамо-машин и электрических моторов, кабелей и трансформаторов.

Патина — многослойная пленка или налет, образующийся на поверхности меди и ее сплавов под влиянием атмосферных факторов при естественном или искусственном старении. В быту за патину принимают только поверхностный зеленый слой карбоната меди(II), образующийся в результате реакции меди с углекислым газом и водой. Однако патина может иметь другие цвета, включая черный, коричневый, синий и красный. Цвет патины зависит от состава меди, условий окружающей среды и времени, в течение которого медь испытывала влияние этих факторов.

В организме среднего взрослого человека содержится около 60-80 мг меди. Медь является важным микроэлементом, помогающим в процессах метаболизма.

Озеро Беркли-Пит расположено в штате Монтана, США. Оно образовалось в результате закрытия медного рудника в 1982 году. Когда рудник был закрыт, сливные насосы были убраны, и грунтовые воды, содержащие большое количество токсичных отходов, начали медленно заполнять яму.

Как правильно сдавать медь в пункты приема вторсырья

Как упоминалось ранее, медь представляет собой ценный металл, находящий применение в различных отраслях промышленности. Цены на медь в пунктах приема вторичных материалов могут существенно изменяться в зависимости от различных факторов, таких как состояние материала, наличие примесей, его форма и место сдачи.

Чтобы получить максимальную выплату при сдаче медного лома, важно выполнить несколько простых шагов, прежде чем доставить его на пункт приема вторичных материалов.

К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и других металлов. Однако, следует помнить, что медные кабели с сильным окислением могут иметь более низкую стоимость. Оно возникает при снятии изоляции с проводов способом обожжения. Потому лучше очищать кабели механическим методом.

Пункты приема готовы принимать различные виды меди, такие как кабели, обмотки от двигателей и трансформаторов, медное сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары кондиционеров и теплообменники с медными трубками. Опыт показывает, что наиболее выгодно составлять большие объемы меди сразу в одном приёме, поскольку в таком случае сотрудники некоторых приемных пунктов берут на себя ответственность за транспортировку вашего металлолома.

Цены на металлолом в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 218 до 275 грн;

Винницкая область — от 200 до 210 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 235 грн;

Житомирская область — от 190 до 215 грн;

Закарпатская область — от 175 до 195 грн;

Запорожская область — от 210 до 255 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 205 грн;

Кировоградская область — от 165 до 195 грн;

Львовская область — от 170 до 180 грн;

Николаевская область — от 200 до 230 грн;

Одесская область — от 215 до 260 грн;

Полтавская область — от 210 до 255 грн;

Сумская область – от 160 до 200 грн;

Тернопольская область — от 160 до 185 грн;

Харьковская область — от 220 до 275 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 245 грн;

Черкасская область — от 140 до 180 грн;

Черновицкая область — от 170 до 195 грн;

Черниговская область — от 185 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в сентябре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы , золота и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.

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