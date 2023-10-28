Сколько вы потратите на домашнюю шаурму. Как изменились цены на продукты в Украине

Вкусная домашняя шаурма. Фото: chefmarket

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине завершился сезон свежих овощей и фруктов, и, к сожалению, это означает, что период низких цен в магазинах подходит к концу. Несмотря на то, что некоторые товары в украинских магазинах все еще остаются относительно доступными по цене, эксперты согласны с тем, что по мере приближения зимы цены будут расти.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления домашней шаурмы и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

По словам члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрия Соломчука, этой осенью цены на продукты в стандартном наборе стабилизировались, а на некоторые из них даже снизились из-за большого количества урожая овощей и нарушений в логистике экспорта из Украины. Это означает, что большинство овощей сейчас реализуется на внутреннем рынке по очень низким ценам.

Как отметил Солончук, наибольшее снижение цен произошло на овощи — цены упали в 3-4 раза, что временно сделало их достаточно доступными. В первую очередь это касается сезонных овощей, таких как лук, морковь и картофель. Эти культуры были активно взорваны украинскими фермерами в западных и центральных регионах Украины.

Кроме того, как он отметил, из-за нарушенной логистики этого сезона все культуры являются убыточными, за исключением сои. Цены на сою по-прежнему остаются стабильными, потому что спрос на протеин продолжает превышать предложение как в Украине, так и в странах Евросоюза. В этих регионах не могут выращивать сою, однако они имеют большие животноводческие комплексы.

Также Соломчук отметил, что из-за увеличения урожая этой осенью в Украине рекордно подешевела гречневая крупа. Аграрии вырастили гораздо больше, чем потребляет страна, а из-за войны войны с Россией очень сложно нарастить экспорт. Следовательно, цена на гречку упала до предела банкротства.

Как утверждает депутат, сейчас сельскохозяйственные предприятия продают неочищенную гречку за 8 грн за килограмм, при этом себестоимость продукта составляет 15-16 грн за кг. В магазинах цена за 800-1000 г гречихи колеблется от 27 до 45 грн.

При этом после длительного периода стабильных цен на картофель в Украине начал наблюдаться постепенный рост его стоимости. Украинские производители сейчас предлагают к продаже ограниченные объемы этого продукта, в то время как большую часть урожая хранят на складе. Это, в свою очередь, приводит к увеличению цен в этом секторе.

На данный момент украинские фермеры продают картофель по цене от 7 до 10 грн за килограмм. При этом за последнюю неделю средняя цена этого продукта на украинском рынке выросла на 13%. Основной причиной роста цен остается повышенный спрос как со стороны оптовых компаний, так и со стороны населения картофель. Кроме того, некоторые регионы столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, что также увеличивает стоимость картофеля из-за усложненного сбора урожая.

Сколько вы потратите на приготовление домашней шаурмы

Для составления стоимости домашней шаурмы мы использовали данные о ценах на продукты из портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюд, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены на те же продукты в начале 2023 года.

Согласно рецепту, для приготовления двух порций домашней шаурмы нужно использовать следующие продукты:

Лаваш

Куриное филе — 280 г

Сыр твердый — 250 г

Капуста — 150 г

Морковь — 150 г

Огурцы маринованные — 100 г

Томаты — 150 г

Майонез — 75 г

Сметана — 30 г

Чеснок — 30 г

Сколько стоила домашняя шаурма в начале 2023 года:

Лаваш — 20,70 грн/уп.

Куриное филе — 97,75 грн/кг. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 280 г куриного филе — 27,37 грн.

Сыр — 392,52 грн/кг. По рецепту на приготовление домашней шаурмы нужно 250 г сыра — 98,13 грн.

Капуста — 13,14 грн/кг. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 150 г капусты — 1,97 грн.

Морковь — 26,49 грн/кг. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 150 г моркови — 3,97 грн.

Огурцы маринованные — 96,36 грн/500г. По рецепту на приготовление домашней шаурмы нужно 100 г маринованных огурцов — 19,27 грн.

Сметана — 47,04/340 г. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 30 г сметаны — 4,14 грн.

Майонез — 44,20/300 г. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 75 г майонеза — 11,05 грн.

Чтобы приготовить шаурму в начале 2023 года, вы бы потратили 186,60 грн.

Сколько стоит домашняя шаурма в октябре 2023 года:

Лаваш — 25,40 грн/уп.

Куриное филе — 154,27 грн/кг. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 280 г куриного филе — 43,19 грн.

Сыр — 422,63 грн/кг. По рецепту на приготовление домашней шаурмы нужно 250 г сыра — 105,65 грн.

Капуста — 8,14 грн/кг. По рецепту на приготовление домашней шаурмы нужно 150 г капусты — 1,22 грн.

Морковь — 9,32 грн/кг. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 150 г моркови — 1,39 грн.

Огурцы маринованные — 89,36 грн/500г. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 100 г маринованных огурцов — 17,87 грн.

Сметана — 46,14/340 г. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 30 г сметаны — 4,06 грн.

Майонез — 40,06/300 г. По рецепту, на приготовление домашней шаурмы нужно 75 г майонеза — 10,01 грн.

Чтобы приготовить шаурму в начале 2023 года, вы бы потратили 190,92 грн.

Таким образом, существенное удорожание курятины и сыра привело к тому, что в октябре на приготовление домашней шаурмы вы потратите почти хоть и не набатано, но больше чем в начале года. Рост составил 4,3 гривны и это, несмотря на все еще действующие сезонные цены на овощи. Впрочем, они не смогли перекрыть значительный рост цен на мясо и молочные изделия. В целом приготовить шаурму дома сейчас получится почти на 2,15% дороже, чем в начале 2023 года.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты .

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке . Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца .