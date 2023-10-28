Скільки ви витратите на домашню шаурму. Як змінилися ціни на продукти в Україні

Смачна домашня шаурма. Фото: chefmarket

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні завершився сезон свіжих овочів та фруктів, і, на жаль, це означає, що період низьких цін у магазинах добігає кінця. Незважаючи на те, що деякі товари в українських магазинах все ще залишаються відносно доступними за ціною, експерти згодні з тим, що з наближенням зими ціни дедалі зростатимуть.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування домашньої шаурми та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

За словами члена комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, Цієї осені ціни на продукти у стандартному наборі стабілізувалися, а на деякі з них навіть знизилися через велику кількість врожаю овочів та порушень у логістиці експорту з України. Отже, більшість овочів зараз реалізується на внутрішньому ринку за дуже низькими цінами.

Як зазначив Солончук, найбільше зниження цін відбулося на овочі — ціни впали в 3-4 рази, що тимчасово зробило їх досить доступними. Насамперед це стосується сезонних овочів, таких як цибуля, морква та картопля. Ці культури були активно висаджені українськими фермерами у західних та центральних регіонах України.

Крім того, як він зазначив, через порушену логістику цього сезону всі культури э збитковими, за винятком сої. Ціни на сою досі залишаються стабільними, бо попит на протеїн продовжує перевищувати пропозицію як в Україні, так і в країнах Євросоюзу. У цих регіонах не можуть вирощувати сою, однак вони мають великі тваринницькі комплекси.

Також Соломчук зазначив, що через збільшення врожаю цієї осені в Україні рекордно подешевшала гречана крупа. Аграрії виростили набагато більше, ніж споживає країна, а через війну з Росією дуже складно наростити експорт. Отже, ціна на гречку впала до краю банкрутства.

Як стверджує депутат, зараз сільськогосподарські підприємства продають неочищену гречку за 8 грн за кілограм, при цьому собівартість продукту становить 15-16 грн за кг. У магазинах ціна за 800-1000 г гречки коливається від 27 до 45 грн.

При цьому, після тривалого періоду стабільних цін на картоплю в Україні почало спостерігатися поступове зростання її вартості. Українські виробники нині пропонують до продажу обмежені обсяги цього продукту, тоді як більшу частину врожаю зберігають на складі. Це, у свою чергу, призводить до підвищення цін у цьому сегменті.

Наразі українські фермери продають картопля за ціною від 7 до 10 грн за кілограм. При цьому, за останній тиждень середня ціна цього продукту на українському ринку зросла на 13%. Основною причиною збільшення цін залишається підвищений попит як з боку оптових компаній, так і з боку населення картопля. Крім того, деякі регіони зіткнулися із несприятливими погодними умовами, що також збільшує вартість картоплі через ускладнений збір урожаю.

Скільки ви витратите на приготування домашньої шаурми

Для складання вартості домашньої шаурми ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування страви, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів на початку 2023 року.

Згідно з рецептом, на приготування двох порцій домашньої шаурми потрібно використати такі продукти:

Лаваш

Куряче філе — 280 г

Сир твердий — 250 г

Капуста — 150 г

Морква — 150 г

Огірки мариновані — 100 г

Томати — 150 г

Майонез — 75 г

Сметана — 30 г

Часник — 30 г

Скільки коштувала домашня шаурма на початку 2023 року:

Лаваш — 20,70 грн/уп.

Куряче філе — 97,75 грн/кг. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 280 г курячого філе — 27,37 грн.

Сир — 392,52 грн/кг. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 250 г сиру — 98,13 грн.

Капуста — 13,14 грн/кг.. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 150 г капусти — 1,97 грн.

Морква — 26,49 грн/кг.За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 150 г моркви — 3,97 грн.

Огірки мариновані — 96,36 грн/500г. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 100 г маринованих огірків — 19,27 грн.

Сметана — 47,04/340 г. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 30 г сметани — 4,14 грн.

Майонез — 44,20/300 г. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 75 г майонезу — 11,05 грн.

Щоб приготувати шаурму на початку 2023 року, ви витратили б 186,60 грн.

Скільки коштує домашня шаурма у жовтні 2023 року:

Лаваш — 25,40 грн/уп.

Куряче філе — 154,27 грн/кг. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 280 г курячого філе — 43,19 грн.

Сир — 422,63 грн/кг. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 250 г сиру — 105,65 грн.

Капуста — 8,14 грн/кг.. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 150 г капусти — 1,22 грн.

Морква — 9,32 грн/кг.За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 150 г моркви — 1,39 грн.

Огірки мариновані — 89,36 грн/500г. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 100 г маринованих огірків — 17,87 грн.

Сметана — 46,14/340 г. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 30 г сметани — 4,06 грн.

Майонез — 40,06/300 г. За рецептом, на приготування домашньої шаурми потрібно 75 г майонезу — 10,01 грн.

Щоб приготувати шаурму на початку 2023 року, ви витратили б 190,92 грн.

Таким чином, суттєве здорожчання курятини та сиру призвело до того, що у жовтні на приготування домашньої шаурми ви витратите майже хоч і не набатао, але більше ніж на початку року. Зростання склало 4,3 гривні і це незважаючи на все ще діючі сезонні ціни на овочі. Втім, вони не змогли перекрити суттєве зростання цін на м'ясо та молочні вироби. В цілому приготувати шаурму вдома зараз вийде майже на 2,15% дорожче, ніж на початку 2023 року.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца.