Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Евровидение-2026 — Украина опустилась в рейтинге букмекеров

Евровидение-2026 — Украина опустилась в рейтинге букмекеров

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 20:44
Украина опустилась в рейтинге букмекеров относительно Евровидения-2026
Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA. Фото: Instagram/LELÉKA

Рейтинг от букмекеров относительно Евровидения-2026 снова изменился. Первое место по-прежнему прогнозируют Финляндии, а вот позиция Украины опустилась.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте Eurovisionworld.

Реклама
Читайте также:

Кто может победить на Евровидении-2026

Победу на конкурсе Евровидение-2026 до сих пор прогнозируют Финляндии. Рейтинг букмекеров пока остается неизменным только для первой шестерки:

  • 1 место — Финляндия;
  • 2 место — Греция;
  • 3 место — Израиль;
  • 4 место — Швейцария;
  • 5 место — Италия;
  • 6 место — Дания.
Україна опустилася у рейтингу букмекерів та опинилася на дев'ятій сходинці щодо Євробачення 2026
Новые прогнозы букмекеров. Фото: скриншот

Далее прогнозы изменились. Ранее седьмую строчку занимала певица LELÉKA, которая будет представлять Украину на Евровидении-2026. Однако сейчас это место занимает Болгария. На 8 месте оказалась Франция, а вот Украина сейчас — на 9.

Хотя и сейчас рейтинговая таблица имеет для Украины не лучший вид, прогнозы букмекеров могут измениться еще несколько раз. Пока же не все страны выбрали своих представителей и песни. Кроме того, во время самого конкурса результаты могут стать кардинально другими.

Что известно о Евровидении-2026

Песенный конкурс Евровидение-2026 проведут в городе Вена. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая. Проведут музыкальный конкурс на самой большой крытой арене Австрии Винер-Штадтхалле. Ведущими конкурса станут Виктория Сваровски и Михаэл Островски.

Участие в Евровидении-2026 примут 35 государств. Ранее организаторы обнародовали официальный список. Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия отказались участвовать из-за Израиля.

Цены на билеты на Евровидение в этом году стартовали от 10 евро. Самыми дорогими стали билеты на Гранд-финал — до 363 евро. Новини.LIVE также подсчитали, во сколько украинцам может обойтись поездка на конкурс в Вену.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Евровидение прогнозы букмекеры конкурс LELEKA
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации