Украина опустилась в рейтинге букмекеров относительно Евровидения-2026

Рейтинг от букмекеров относительно Евровидения-2026 снова изменился. Первое место по-прежнему прогнозируют Финляндии, а вот позиция Украины опустилась.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте Eurovisionworld.

Кто может победить на Евровидении-2026

Победу на конкурсе Евровидение-2026 до сих пор прогнозируют Финляндии. Рейтинг букмекеров пока остается неизменным только для первой шестерки:

1 место — Финляндия;

2 место — Греция;

3 место — Израиль;

4 место — Швейцария;

5 место — Италия;

6 место — Дания.

Далее прогнозы изменились. Ранее седьмую строчку занимала певица LELÉKA, которая будет представлять Украину на Евровидении-2026. Однако сейчас это место занимает Болгария. На 8 месте оказалась Франция, а вот Украина сейчас — на 9.

Хотя и сейчас рейтинговая таблица имеет для Украины не лучший вид, прогнозы букмекеров могут измениться еще несколько раз. Пока же не все страны выбрали своих представителей и песни. Кроме того, во время самого конкурса результаты могут стать кардинально другими.

Что известно о Евровидении-2026

Песенный конкурс Евровидение-2026 проведут в городе Вена. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая. Проведут музыкальный конкурс на самой большой крытой арене Австрии Винер-Штадтхалле. Ведущими конкурса станут Виктория Сваровски и Михаэл Островски.

Участие в Евровидении-2026 примут 35 государств. Ранее организаторы обнародовали официальный список. Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия отказались участвовать из-за Израиля.

Цены на билеты на Евровидение в этом году стартовали от 10 евро. Самыми дорогими стали билеты на Гранд-финал — до 363 евро. Новини.LIVE также подсчитали, во сколько украинцам может обойтись поездка на конкурс в Вену.