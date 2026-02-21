Украина опустилась в рейтинге букмекеров относительно Евровидения-2026

Евровидение-2026 — Украина опустилась в рейтинге букмекеров
Рейтинг от букмекеров относительно Евровидения-2026 снова изменился. Первое место по-прежнему прогнозируют Финляндии, а вот позиция Украины опустилась.
Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте Eurovisionworld.
Кто может победить на Евровидении-2026
Победу на конкурсе Евровидение-2026 до сих пор прогнозируют Финляндии. Рейтинг букмекеров пока остается неизменным только для первой шестерки:
- 1 место — Финляндия;
- 2 место — Греция;
- 3 место — Израиль;
- 4 место — Швейцария;
- 5 место — Италия;
- 6 место — Дания.
Далее прогнозы изменились. Ранее седьмую строчку занимала певица LELÉKA, которая будет представлять Украину на Евровидении-2026. Однако сейчас это место занимает Болгария. На 8 месте оказалась Франция, а вот Украина сейчас — на 9.
Хотя и сейчас рейтинговая таблица имеет для Украины не лучший вид, прогнозы букмекеров могут измениться еще несколько раз. Пока же не все страны выбрали своих представителей и песни. Кроме того, во время самого конкурса результаты могут стать кардинально другими.
Что известно о Евровидении-2026
Песенный конкурс Евровидение-2026 проведут в городе Вена. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая. Проведут музыкальный конкурс на самой большой крытой арене Австрии Винер-Штадтхалле. Ведущими конкурса станут Виктория Сваровски и Михаэл Островски.
Участие в Евровидении-2026 примут 35 государств. Ранее организаторы обнародовали официальный список. Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия отказались участвовать из-за Израиля.
Цены на билеты на Евровидение в этом году стартовали от 10 евро. Самыми дорогими стали билеты на Гранд-финал — до 363 евро. Новини.LIVE также подсчитали, во сколько украинцам может обойтись поездка на конкурс в Вену.
