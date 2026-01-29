Видео
Главная Евровидение Евровидение-2026 — названы имена ведущих конкурса

Евровидение-2026 — названы имена ведущих конкурса

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 19:56
Евровидение-2026 — кто стал ведущими конкурса
Сцена Евровидения. Иллюстративное фото: Суспільне мовлення

Уже в мае состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2026". Стало известным, кто в этом году будет вести мероприятие.

Информация о ведущих "Евровидения-2026" появилась на официальной странице конкурса в Instagram.

"Евровидение-2026" — кто стал ведущими

Итак, на официальной странице "Евровидения" в Instagram появился видеоролик с Викторией Сваровски и Михаэлем Островски. Именно они в этом году проведут песенный конкурс в Вене.

"Виктория Сваровски и Михаэль Островски — две мотивированные, захватывающие и чрезвычайные личности, которые проведут нас через впечатляющие шоу "Евровидения". Наша цель — захватить международную аудиторию со всего мира сенсационным телевизионным опытом", — отметила программный директор ORF Стефани Гройсс-Горовиц.

Как известно, Виктория Сваровски — это австрийская телеведущая, певица, модель, дизайнер, наследница известного бренда кристаллов Swarovski.

Она участвовала в ряде телешоу и была судьей проекта Das Supertalent. Как модель она появлялась на обложках многих модных журналов.

Михаэль Островски — это австрийский актер, телеведущий и режиссер. Он известен по своим комедийным ролям. Больше всего успеха ему принесла лента "Nacktschnecken" ("Голые улитки").

Отметим, что полуфиналы "Евровидения-2026" состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал конкурса можно будет увидеть 16 мая.

Ранее мы информировали, где и когда смотреть финал Нацотбора Евровидения-2026.

Также мы рассказывали о прогнозах букмекеров относительно того, кто победит на Нацотборе Евровидения-2026.

Евровидение песни конкурс талант телеведущие Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
