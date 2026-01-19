Нацотбор на Евровидение-2026 — букмекеры назвали возможного победителя

Видео
Кто победит на Нацотборе-2026 — прогноз букмекеров

Дата публикации 19 января 2026 09:20
Финалисты Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: facebook/suspilne.eurovision

В субботу, 7 февраля, должен состояться Национальный отбор на Евровидение-2026. Во время конкурса определят, кто из десяти финалистов поедет в Вену, чтобы представить Украину. Букмекеры оценили участников и назвали имя вероятного победителя.

Об этом пишет Eurovisionworld.

Прогноз относительно возможного победителя Нацотбора-2026

В финале Национального отбора на Евровидение-2026 оказались десять артистов:

  • Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)";
  • Khayat — "Герци";
  • Laud — "Lightkeeper";
  • LELÉKA — "Ridnym";
  • Molodi — "legends";
  • Monokate — "TYT";
  • Mr. Vel — "Do or Done";
  • The Elliens — "Crawling Whispers";
  • Valeriya Force — "Open Our Hearts";
  • ЩукаРиба — "Моя земля".
Хто може стати переможцем Нацвідбіру на Євробачення 2026
Прогнозы относительно Нацотбора-2026. Фото: скриншот

Фанаты уже успели оценить финалистов и отдать свое предпочтение тому или иному участнику Нацотбора. Поэтому появились первые прогнозы относительно того, кто может выиграть конкурс.

Лидером ожидаемо стала Jerry Heil. Ее шансы на победу оценили в 44%. Второе место заняла группа LELÉKA — 20%, закрывает тройку лидеров Monokate с показателем 18%.

Меньше всего шансов на победу на момент публикации этого материала прогнозируют Valeriya Force и ЩукаРыба — 1% и менее 1% соответственно. Однако реальные оценки от жюри и зрителей могут быть другими. Все будет зависеть от выступлений вживую на сцене Нацотбора и профессионализма артистов.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоят билеты на Евровидение-2026. Цены приятно поразила фанатов шоу.

Также мы рассказывали о том, что Джамала раскрыла подробности о Нацотборе-2026. Продюсер обещает, что конкурс будет незабываемым.

Автор:
Алексей Харченко
Автор:
Алексей Харченко
