Нацотбор на Евровидение-2026 — букмекеры назвали возможного победителя

В субботу, 7 февраля, должен состояться Национальный отбор на Евровидение-2026. Во время конкурса определят, кто из десяти финалистов поедет в Вену, чтобы представить Украину. Букмекеры оценили участников и назвали имя вероятного победителя.

Прогноз относительно возможного победителя Нацотбора-2026

В финале Национального отбора на Евровидение-2026 оказались десять артистов:

Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)";

Khayat — "Герци";

Laud — "Lightkeeper";

LELÉKA — "Ridnym";

Molodi — "legends";

Monokate — "TYT";

Mr. Vel — "Do or Done";

The Elliens — "Crawling Whispers";

Valeriya Force — "Open Our Hearts";

ЩукаРиба — "Моя земля".

Фанаты уже успели оценить финалистов и отдать свое предпочтение тому или иному участнику Нацотбора. Поэтому появились первые прогнозы относительно того, кто может выиграть конкурс.

Лидером ожидаемо стала Jerry Heil. Ее шансы на победу оценили в 44%. Второе место заняла группа LELÉKA — 20%, закрывает тройку лидеров Monokate с показателем 18%.

Меньше всего шансов на победу на момент публикации этого материала прогнозируют Valeriya Force и ЩукаРыба — 1% и менее 1% соответственно. Однако реальные оценки от жюри и зрителей могут быть другими. Все будет зависеть от выступлений вживую на сцене Нацотбора и профессионализма артистов.

