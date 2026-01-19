Нацотбор на Евровидение-2026 — букмекеры назвали возможного победителя

Кто победит на Нацотборе-2026 — прогноз букмекеров
В субботу, 7 февраля, должен состояться Национальный отбор на Евровидение-2026. Во время конкурса определят, кто из десяти финалистов поедет в Вену, чтобы представить Украину. Букмекеры оценили участников и назвали имя вероятного победителя.
Об этом пишет Eurovisionworld.
Прогноз относительно возможного победителя Нацотбора-2026
В финале Национального отбора на Евровидение-2026 оказались десять артистов:
- Jerry Heil — "Catharticus (Prayer)";
- Khayat — "Герци";
- Laud — "Lightkeeper";
- LELÉKA — "Ridnym";
- Molodi — "legends";
- Monokate — "TYT";
- Mr. Vel — "Do or Done";
- The Elliens — "Crawling Whispers";
- Valeriya Force — "Open Our Hearts";
- ЩукаРиба — "Моя земля".
Фанаты уже успели оценить финалистов и отдать свое предпочтение тому или иному участнику Нацотбора. Поэтому появились первые прогнозы относительно того, кто может выиграть конкурс.
Лидером ожидаемо стала Jerry Heil. Ее шансы на победу оценили в 44%. Второе место заняла группа LELÉKA — 20%, закрывает тройку лидеров Monokate с показателем 18%.
Меньше всего шансов на победу на момент публикации этого материала прогнозируют Valeriya Force и ЩукаРыба — 1% и менее 1% соответственно. Однако реальные оценки от жюри и зрителей могут быть другими. Все будет зависеть от выступлений вживую на сцене Нацотбора и профессионализма артистов.
