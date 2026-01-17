Сколько стоят билеты на Евровидение-2026 — гид по ценам

Дизайн сцены Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

Фанаты, которые предварительно зарегистрировались, уже смогли приобрести первую партию билетов на Евровидение-2026. Билеты на Гранд-финал раскупили через 14 минут после их появления, а билеты на полуфинал были распроданы в течение 20 минут. В ближайшее время организаторы обещают открыть новые продажи.

Новини.LIVE рассказывают о том, сколько стоят билеты на Евровидение в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Цена билетов на Евровидение-2026

Цены на билеты на Евровидение-2026 зависят от шоу и места в зале. Доступны билеты на шесть репетиций и три живых выступления.

Для тех, кто хочет попасть на первый и второй полуфинал билеты обойдутся по таким ценам:

репетиция жюри 11 и 13 мая, 21:00 — 25-163 евро;

послеобеденная репетиция 12 и 14 мая, 15:00 — 10-108 евро;

живое шоу 12 и 14 мая, 21:00 — 53-263 евро.

Стоимость билетов на Евровидение-2026. Фото: скриншот

Билеты на Гранд-финал отличаются по стоимости и будут дороже:

репетиция жюри 15 мая, 21:00 — 38-233 евро;

послеобеденная репетиция 16 мая, 12:00 — 20-113 евро;

живое шоу 16 мая, 21:00 — 63-363 евро.

Добавим, что по сравнению с прошлым годом билеты стали дешевле. Билеты на живое шоу в полуфиналах Евровидения-2025 стоили 74-287 евро, а на Гранд-финал — 96-372 евро.

Напомним, ранее мы писали о том, во сколько украинцам обойдется поездка на Евровидение-2026. Подсчитали цены на дорогу, проживание и билеты.

Также мы рассказывали о том, платят ли артистам за участие в Евровидении. Приоткрываем закулисье конкурса.