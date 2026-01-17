Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Евровидение-2026 — сколько стоят билеты на конкурс

Евровидение-2026 — сколько стоят билеты на конкурс

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 19:05
Сколько стоят билеты на Евровидение-2026 — гид по ценам
Дизайн сцены Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

Фанаты, которые предварительно зарегистрировались, уже смогли приобрести первую партию билетов на Евровидение-2026. Билеты на Гранд-финал раскупили через 14 минут после их появления, а билеты на полуфинал были распроданы в течение 20 минут. В ближайшее время организаторы обещают открыть новые продажи.

Новини.LIVE рассказывают о том, сколько стоят билеты на Евровидение в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Цена билетов на Евровидение-2026

Цены на билеты на Евровидение-2026 зависят от шоу и места в зале. Доступны билеты на шесть репетиций и три живых выступления.

Для тех, кто хочет попасть на первый и второй полуфинал билеты обойдутся по таким ценам:

  • репетиция жюри 11 и 13 мая, 21:00 — 25-163 евро;
  • послеобеденная репетиция 12 и 14 мая, 15:00 — 10-108 евро;
  • живое шоу 12 и 14 мая, 21:00 — 53-263 евро.
Скільки коштують квитки на Євробачення-2026
Стоимость билетов на Евровидение-2026. Фото: скриншот

Билеты на Гранд-финал отличаются по стоимости и будут дороже:

  • репетиция жюри 15 мая, 21:00 — 38-233 евро;
  • послеобеденная репетиция 16 мая, 12:00 — 20-113 евро;
  • живое шоу 16 мая, 21:00 — 63-363 евро.

Добавим, что по сравнению с прошлым годом билеты стали дешевле. Билеты на живое шоу в полуфиналах Евровидения-2025 стоили 74-287 евро, а на Гранд-финал — 96-372 евро.

Напомним, ранее мы писали о том, во сколько украинцам обойдется поездка на Евровидение-2026. Подсчитали цены на дорогу, проживание и билеты.

Также мы рассказывали о том, платят ли артистам за участие в Евровидении. Приоткрываем закулисье конкурса.

Евровидение цены конкурс билеты Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации