Головна Євробачення Євробачення-2026 — скільки коштують квитки на конкурс

Євробачення-2026 — скільки коштують квитки на конкурс

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 19:05
Скільки коштують квитки на Євробачення-2026 — гід по цінах
Дизайн сцени Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Фанати, які попередньо зареєструвалися, вже змогли придбати першу партію квитків на Євробачення-2026. Білети на Гранд-фінал розкупили через 14 хвилин після їхньої появи, а квитки на півфінал були розпродані протягом 20 хвилин. Найближчим часом організатори обіцяють відкрити нові продажі.

Новини.LIVE розповідають про те, скільки коштують квитки на Євробачення у 2026 році.

Читайте також:

Ціна квитків на Євробачення-2026

Ціни на квитки на Євробачення-2026 залежать від шоу та місця в залі. Доступні білети на шість репетицій та три живі виступи.

Для тих, хто хоче потрапити на перший та другий півфінал квитки обійдуться за такими цінами:

  • репетиція журі 11 та 13 травня, 21:00 — 25-163 євро;
  • післяобідня репетиція 12 та 14 травня, 15:00 — 10-108 євро;
  • живе шоу 12 та 14 травня, 21:00 — 53-263 євро.
Скільки коштують квитки на Євробачення-2026
Вартість квитків на Євробачення-2026. Фото: скриншот

Квитки на Гранд-фінал відрізняються за вартістю та будуть дорожчими:

  • репетиція журі 15 травня, 21:00 — 38-233 євро;
  • післяобідня репетиція 16 травня, 12:00 — 20-113 євро;
  • живе шоу 16 травня, 21:00 — 63-363 євро.

Додамо, що у порівнянні з минулим роком квитки стали дешевшими. Білети на живе шоу у півфіналах Євробачення-2025 коштували 74-287 євро, а на Гранд-фінал — 96-372 євро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у скільки українцям обійдеться поїздка на Євробачення-2026. Підрахували ціни на дорогу, проживання та квитки.

Також ми розповідали про те, чи платять артистам за участь у Євробаченні. Привідкриваємо закулісся конкурсу.

Євробачення ціни конкурс квитки Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
