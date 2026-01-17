Скільки коштують квитки на Євробачення-2026 — гід по цінах

Євробачення-2026 — скільки коштують квитки на конкурс
Фанати, які попередньо зареєструвалися, вже змогли придбати першу партію квитків на Євробачення-2026. Білети на Гранд-фінал розкупили через 14 хвилин після їхньої появи, а квитки на півфінал були розпродані протягом 20 хвилин. Найближчим часом організатори обіцяють відкрити нові продажі.
Новини.LIVE розповідають про те, скільки коштують квитки на Євробачення у 2026 році.
Ціна квитків на Євробачення-2026
Ціни на квитки на Євробачення-2026 залежать від шоу та місця в залі. Доступні білети на шість репетицій та три живі виступи.
Для тих, хто хоче потрапити на перший та другий півфінал квитки обійдуться за такими цінами:
- репетиція журі 11 та 13 травня, 21:00 — 25-163 євро;
- післяобідня репетиція 12 та 14 травня, 15:00 — 10-108 євро;
- живе шоу 12 та 14 травня, 21:00 — 53-263 євро.
Квитки на Гранд-фінал відрізняються за вартістю та будуть дорожчими:
- репетиція журі 15 травня, 21:00 — 38-233 євро;
- післяобідня репетиція 16 травня, 12:00 — 20-113 євро;
- живе шоу 16 травня, 21:00 — 63-363 євро.
Додамо, що у порівнянні з минулим роком квитки стали дешевшими. Білети на живе шоу у півфіналах Євробачення-2025 коштували 74-287 євро, а на Гранд-фінал — 96-372 євро.
