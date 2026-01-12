Відео
Головна Євробачення Україна на Євробаченні-2026 — в якому півфіналі виступить

Україна на Євробаченні-2026 — в якому півфіналі виступить

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 20:25
Євробачення-2026 — стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна
Логотип конкурсу Євробачення-2026. Фото: Reuters

Став відомий розподіл країн щодо виступу у півфіналах Євробачення-2026. Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у травні в австрійському місті Відень.

Прямий ефір жеребкування транслювали на YouTube каналі Eurovision Song Contest у понеділок, 12 січня.

Читайте також:

Євробачення-2026 — розподіл країн по півфіналах

За результатами жеребкування стало відомо, що Україна виступатиме у 2 частині 2 півфіналу. Виступи інших країн розподілили таким чином:

Перша половина першого півфіналу (12 травня):

  • Грузія;
  • Португалія;
  • Хорватія;
  • Швеція;
  • Фінляндія;
  • Молдова;
  • Греція.

Друга половина першого півфіналу (12 травня):

  • Чорногорія;
  • Естонія;
  • Сан-Марино;
  • Польща;
  • Бельгія;
  • Литва;
  • Сербія;
  • Ізраїль.

Перша половина другого півфіналу (14 травня):

  • Вірменія;
  • Румунія;
  • Швейцарія;
  • Азербайджан;
  • Люксембург;
  • Болгарія;
  • Чехія.

Друга половина другого півфіналу (14 травня):

  • Албанія;
  • Данія;
  • Кіпр;
  • Норвегія;
  • Мальта;
  • Австралія;
  • Україна;
  • Латвія.
Оголошено повний порядок виступів 30 країн учасниць у двох півфіналах Євробачення-2026
Повний порядок виступів 30 країн учасниць у двох півфіналах Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Точний порядок проведення двох півфіналів буде визначено до кінця березня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які шанси має Україна на Євробаченні-2026. Букмекери дали прогноз.

Також ми розповідали про те, які пісні стали найкращими в історії Євробачення. Оприлюднено рейтинг.

Євробачення Україна Жеребкування конкурс Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
