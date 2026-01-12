Євробачення-2026 — стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

Логотип конкурсу Євробачення-2026. Фото: Reuters

Став відомий розподіл країн щодо виступу у півфіналах Євробачення-2026. Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у травні в австрійському місті Відень.

Прямий ефір жеребкування транслювали на YouTube каналі Eurovision Song Contest у понеділок, 12 січня.

Євробачення-2026 — розподіл країн по півфіналах

За результатами жеребкування стало відомо, що Україна виступатиме у 2 частині 2 півфіналу. Виступи інших країн розподілили таким чином:

Перша половина першого півфіналу (12 травня):

Грузія;

Португалія;

Хорватія;

Швеція;

Фінляндія;

Молдова;

Греція.

Друга половина першого півфіналу (12 травня):

Чорногорія;

Естонія;

Сан-Марино;

Польща;

Бельгія;

Литва;

Сербія;

Ізраїль.

Перша половина другого півфіналу (14 травня):

Вірменія;

Румунія;

Швейцарія;

Азербайджан;

Люксембург;

Болгарія;

Чехія.

Друга половина другого півфіналу (14 травня):

Албанія;

Данія;

Кіпр;

Норвегія;

Мальта;

Австралія;

Україна;

Латвія.

Повний порядок виступів 30 країн учасниць у двох півфіналах Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Точний порядок проведення двох півфіналів буде визначено до кінця березня.

