Євробачення-2026 — стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна

Україна на Євробаченні-2026 — в якому півфіналі виступить
Став відомий розподіл країн щодо виступу у півфіналах Євробачення-2026. Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у травні в австрійському місті Відень.
Прямий ефір жеребкування транслювали на YouTube каналі Eurovision Song Contest у понеділок, 12 січня.
Євробачення-2026 — розподіл країн по півфіналах
За результатами жеребкування стало відомо, що Україна виступатиме у 2 частині 2 півфіналу. Виступи інших країн розподілили таким чином:
Перша половина першого півфіналу (12 травня):
- Грузія;
- Португалія;
- Хорватія;
- Швеція;
- Фінляндія;
- Молдова;
- Греція.
Друга половина першого півфіналу (12 травня):
- Чорногорія;
- Естонія;
- Сан-Марино;
- Польща;
- Бельгія;
- Литва;
- Сербія;
- Ізраїль.
Перша половина другого півфіналу (14 травня):
- Вірменія;
- Румунія;
- Швейцарія;
- Азербайджан;
- Люксембург;
- Болгарія;
- Чехія.
Друга половина другого півфіналу (14 травня):
- Албанія;
- Данія;
- Кіпр;
- Норвегія;
- Мальта;
- Австралія;
- Україна;
- Латвія.
Точний порядок проведення двох півфіналів буде визначено до кінця березня.
