Україна
Оцінювання без 9 і 11 — чому цих балів немає на Євробаченні

Оцінювання без 9 і 11 — чому цих балів немає на Євробаченні

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 06:35
Чому на Євробаченні не існує 9 і 11 балів — несподівана причина
Учасниця Євробачення-2025. Фото: Reuters

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення має унікальну систему голосування. Учасникам ніколи не присуджують 9 та 11 балів. На це є вагома причина.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому на Євробаченні немає 9 і 11 балів

Система голосування на конкурсі Євробачення передбачає оцінку від журі та глядачів. Кожна країна має виставити бали — від 1 до 8, 10 і 12. Тобто шкала оцінок на Євробаченні має такий вигляд:

  • 1 бал;
  • 2 бали;
  • 3 бали;
  • 4 бали;
  • 5 балів;
  • 6 балів;
  • 7 балів;
  • 8 балів;
  • 10 балів;
  • 12 балів.

9 і 11 балів не загубилися десь випадково, їх прибрали навмисно. На це є кілька причин. Таку систему оцінювання запровадили ще у 1975 році. Організатори за допомогою "пропущених" балів намагалися зробити турнірну таблицю більш привабливою та такою, що легко запам'ятовується.

10 та 12 покликані перебрати на себе фокус уваги. Зокрема, відсутність 11 балів робить найвищу цифру ще більш значущою. Так організатори Євробачення підкреслюють особливість переможця.

Крім того, бали без 9 і 11 дають змогу уникнути плутанини під час оцінювання, адже кожна країна має обрати рівно 10 учасників, яким вона присвоює бали. Відсутність двох чисел робить розрив між переможцем та рештою учасників більш відчутним. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які шанси України на перемогу на Євробаченні-2026. Букмекери зробили перші прогнози.

Також ми розповідали про те, які країни найчастіше перемагають на Євробаченні. Є кілька основних рекордсменів.

Євробачення музика пояснення цікаві факти конкурс
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
