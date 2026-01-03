Відео
Головна Євробачення Рекордсмени Євробачення — які країни здобули найбільше перемог

Рекордсмени Євробачення — які країни здобули найбільше перемог

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 19:05
Країни, що здобули рекордну кількість перемог на Євробаченні — хто у списку
Кубок Євробачення. Фото: Reuters

Конкурс Євробачення вперше провели 24 травня 1956 року у швейцарському місті Лугано. Відтоді такі пісенні змагання стали вже традиційними та проходять щороку. Участь у конкурсі беруть більшість країн Європи. Деякі з них встановили власні рекорди за кількістю перемог.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Які країни найчастіше перемагають на Євробаченні

Щороку участь у Євробаченні беруть багато країн, які є членами Європейської мовної спілки. Деякі з них перемагали вже не раз, чим встановили рекорди. Найбільшу кількість призових місць на Євробаченні здобули такі країни:

  1. Ірландія;
  2. Швеція;
  3. Велика Британія;
  4. Франція;
  5. Люксембург;
  6. Нідерланди.

Найчастіше першість на Євробаченні отримували Ірландія та Швеція. Представники цих країн здобували перемогу по сім разів. По п'ять призових кубків отримали Франція, Люксембург, Нідерланди та Велика Британія.

Скільки разів Україна вигравала на Євробаченні

Україна перемагала на Євробаченні три рази. У 2004 році першість на пісенному конкурсі здобула Руслана з піснею "Wild Dances". У 2016 році перемогу нашій країні принесла Джамала з піснею "1944". У 2022 році на Євробаченні також переміг український гурт Kalush Orchestra, який виконав пісню "Stefania".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які країни Європи ніколи не брали участь у Євробаченні. Таких лише дві.

Також ми розповідали про те, який рекорд встановила Україна на Євробаченні. Досі ніхто не перевершив його.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
