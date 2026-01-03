Видео
Главная Евровидение Рекордсмены Евровидения — какие страны выиграли больше всего раз

Рекордсмены Евровидения — какие страны выиграли больше всего раз

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 19:05
Страны, одержавшие рекордное количество побед на Евровидении — кто в списке
Кубок Евровидения. Фото: Reuters

Конкурс Евровидение впервые провели 24 мая 1956 года в швейцарском городе Лугано. С тех пор такие песенные соревнования стали уже традиционными и проходят ежегодно. Участие в конкурсе принимают большинство стран Европы. Некоторые из них установили собственные рекорды по количеству побед.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие страны чаще всего побеждают на Евровидении

Ежегодно участие в Евровидении принимают многие страны, которые являются членами Европейского вещательного союза. Некоторые из них побеждали уже не раз, чем установили рекорды. Наибольшее количество призовых мест на Евровидении получили такие страны:

  1. Ирландия;
  2. Швеция;
  3. Великобритания;
  4. Франция;
  5. Люксембург;
  6. Нидерланды.

Чаще всего первенство на Евровидении получали Ирландия и Швеция. Представители этих стран одерживали победу по семь раз. По пять призовых кубков получили Франция, Люксембург, Нидерланды и Великобритания.

Сколько раз Украина выигрывала на Евровидении

Украина побеждала на Евровидении три раза. 2004 году первенство на песенном конкурсе одержала Руслана с песней "Wild Dances". В 2016 году победу нашей стране принесла Джамала с песней "1944". В 2022 году на Евровидении также победила украинская группа Kalush Orchestra, которая исполнила песню "Stefania".

Напомним, ранее мы писали о том, какие страны Европы никогда не принимали участие в Евровидении. Таких всего две.

Также мы рассказывали о том, какой рекорд установила Украина на Евровидении. До сих пор никто не превзошел его.

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
