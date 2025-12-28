Видео
2 страны Европы, которые никогда не участвовали в Евровидении

2 страны Европы, которые никогда не участвовали в Евровидении

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 09:01
Страны Европы, что никогда не участвовали в Евровидении — такие еще есть
Сцена Евровидения. Фото: Reuters

Кажется, что уже все страны Европы хотя бы раз вышли на сцену Евровидения. На самом деле есть некоторые государства, которые до сих пор не участвовали в международном песенном конкурсе.

Об этом пишет ESCplus.

Читайте также:

Какие европейские страны не участвовали в Евровидении

Песенный конкурс Евровидение впервые провели в 1956 году. С тех пор он рос как по масштабам, так и по престижу. Небольшое мероприятие, которое начали Германия, Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды и Швейцария, превратилось в самый популярный песенный конкурс в мире. Каждый год его ждут миллионы фанатов со всего мира.

Евровидение уже стало не просто шансом для артиста показать себя. Это возможность представить свою страну и привлечь внимание мира к ней. Именно поэтому большинство стран Европы уже выступили на сцене Евровидения. Однако есть два государства, которые до сих пор ни разу не приняли участия в шоу.

Ватикан

"Радио Ватикана" является частью Европейского вещательного союза (EBU), что необходимо для участия в конкурсе. Несмотря на это представители самой маленькой страны Европы никогда не выходили на сцену Евровидения. От многочисленных приглашений Ватикан каждый раз отказывался. В конкурсе в 2026 году, который будет проходить в Австрии, страна снова не будет участвовать.

Лихтенштейн

Эта страна Европы, хотя и много раз пыталась принять участие в конкурсе, ни разу не смогла этого сделать. Причина заключается в том, что национальный вещатель страны не является частью EBU. Впервые Лихтенштейн хотел принять участие в Евровидении в 1970 году. Однако страну не допустили из-за отсутствия национального вещателя. В 2008 году телеканал 1 FL TV стал первым вещателем в Лихтенштейне, однако он отказался от участия в Европейском вещательном союзе, из-за нехватки средств.

После того страна несколько раз заявляла о планах попасть на Евровидение, однако до сих пор не воплотила мечту в реальность. В 2026 году Лихтенштейн снова не выступит на сцене международного песенного конкурса.

Напомним, ранее мы писали о том, какой рекорд установила Украина на Евровидении. До сих пор никто этого не превзошел.

Также мы рассказывали о том, сколько может стоить поездка на Евровидение-2026. Конкурс будет проходить в австрийском городе Вена.

Евровидение музыка Европа интересные факты конкурс
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
