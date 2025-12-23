Главный рекорд Украины на Евровидении — его до сих пор никто не превзошел

Никто не превзошел — впечатляющий рекорд Украины на Евровидении
Украина уже вошла в историю Евровидения как абсолютный рекордсмен. Такой же результат до сих пор не показала ни одна другая страна.
Какой рекорд Украины на Евровидении до сих пор не смогли превзойти
Путь Украины на Евровидении особенно успешен. Представители нашей страны постоянно с момента дебюта попадали в финал конкурса. Последний раз это удалось сделать группе Ziferblat в 2025 году в швейцарском городе Базель.
Такой результат стал рекордным. Украина — единственная (кроме стран-основателей "Большой пятерки"), кто постоянно попадает в гранд-финал. У 2026 году на Евровидении в Вене представитель нашей страны может продлить этот рекорд.
Кто представлял Украину на Евровидении:
- в 2003 году — Александр Пономарев с песней "Hasta la vista";
- в 2004 году — Руслана с песней "Дикие танцы";
- в 2005 году — группа "Гринджолы" с песней "Вместе нас много";
- в 2006 году — Тина Кароль с песней "Show me your love";
- в 2007 году — Верка Сердючка с песней "Dancing lasha tumbai";
- в 2008 году — Ани Лорак с песней "Shady lady";
- в 2009 году — Светлана Лобода с песней "Be my Valentine";
- в 2010 году — Alyosha с песней "Sweet people";
- в 2011 году — Мика Ньютон с песней "Ангел";
- в 2012 году — Гайтана с песней "Guest";
- в 2013 году — Злата Огневич с песней "Gravity";
- в 2014 году — Мария Яремчук с песней "Tick-Tock";
- в 2015 году Украина впервые не участвовала в шоу;
- в 2016 году — Джамала с песней "1944";
- в 2017 году — группа O.Torvald с песней "Time";
- в 2018 году — Melovin с песней "Under The Ladder";
- в 2019 году Украина снова не приняла участие в Евровидении;
- в 2021 году — группа Go_A с песней "Шум";
- в 2022 году — группа Kalush Orchestra с песней "Stefania".
- в 2023 году — группа Тѵогсһі с песней "Heart of Steel";
- в 2024 году — Alyona Alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria";
- в 2025 году — Ziferblat с песней "Bird of Pray".
Кто представит Украину на Евровидении-2026 пока не известно. Это решат на Национальном отборе.
