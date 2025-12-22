Евровидение-2026 — стало известно, кто поедет от Албании и Черногории

Микрофон Евровидения. Фото: EBU

Две страны определили, кто будет представлять их на Евровидении-2026. Речь идет о Черногории и Албании. Накануне претенденты на участие в конкурсе соревновались в Нацотборах.

Новини.LIVE рассказывают о том, кто поедет на Евровидение-2026 от Албании и Черногории.

Кто представит Черногорию на Евровидении-2026

Участницей Евровидения-2026 от Черногории стала Tamara Živković. Такой выбор был ожидаемым, поскольку певицу считали главной претенденткой на победу. В финале Нацотбора она выступила под 11-ым номером. Девушка очаровала зрителей и жюри динамичной постановкой, сильным вокалом и хореографией.

Певица Tamara Živković. Фото: кадр из видео

Добавим, что Черногория участвовала в Евровидении 13 раз с момента своего дебюта в 2007 году. Лучший результат, которого удавалось достичь — 13-е место. Его получила группа "Knez" в 2015 году с песней "Adio".

Певица Tamara Živković во время Нацотбора заняла первую строчку по результатам голосования жюри и второе место по баллам зрителей. Она будет представлять Черногорию на Евровидении-2026 с песней "Nova zora" ("Новый рассвет").

Участник Евровидения-2026 от Албании

Албанские судьи и зрители определили, кто поедет на Евровидение-2026. Страну на крупнейшем песенном конкурсе будет представлять певец Alis. Он был одним из главных фаворитов на победу. Артист выступил в финале Нацотбора под 20-м номером и собрал шквал оваций. Ведущей пришлось даже успокаивать публику перед выступлением следующего участника.

Певец Alis. Фото: кадр из видео

С момента своего дебюта в 2004 году Албания ежегодно участвует в Евровидении. Лучший результат страны — 5-е место. В 2012 году его получила Рона Нишлиу с песней "Suus".

Alis будет выступать на международной сцене с песней "Nân" ("Мамо"). На Нацотборе он получил максимальный балл от публики. Из-за этого даже несмотря на ноль от одного из жюри певец победил в конкурсе и будет представлять Албанию на Евровидении-2026.

