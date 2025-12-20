Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Дорога, билеты и отель — во сколько обойдется Евровидение-2026

Дорога, билеты и отель — во сколько обойдется Евровидение-2026

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 09:00
Во сколько обойдется поездка на Евровидение-2026 — цены на билеты, дорогу и проживание
Дизайн сцены Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

Песенный конкурс Евровидение — это настоящий праздник для многих фанов, к которому готовятся чуть ли не в течение всего года. В 2026-м конкурс будет принимать город Вена. Австрийская столица предлагает различные варианты проживания, трансфера и развлечений для туристов.

Новини.LIVE рассказывают о том, во сколько украинцам обойдется поездка на Евровидение-2026.

Реклама
Читайте также:

Стоимость билетов на Евровидение-2026

Пока неизвестно, какой будет точная стоимость билетов на Евровидение-2026. Однако, оглядываясь на цены с предыдущих конкурсов, можно подсчитать ориентировочную стоимость на следующий год. В частности, в 2025-м в Базеле цена билетов на финал стартовала от 44 до 300 евро. Поэтому фанам пришлось выложить от 2 до 17 тысяч гривен за билет. Самыми дорогими были билеты непосредственно у сцены.

Прогнозируется, что в 2026 году стоимость несколько возрастет, хотя и не критично. Поэтому наименьшая цена за билет на финал может стартовать от 50-60 евро (около 2,5 тысячи гривен). Лучшие места могут стоить 360 евро (около 17,5 тысячи гривен) и больше, а вот билеты на репетиции будут дешевле.

Купить билеты на Евровидение в Вене смогут те, кто зарегистрировался до 18 декабря 2025 года. Еврофаны получат специальную ссылку, когда откроются продажи. Купить билеты можно будет уже в январе. Добавим, что в прошлом году их разобрали за первые семь минут со старта продаж.

Стоимость дороги из Украины в Вену

Из Украины в Вену можно добраться несколькими путями. Первый вариант — прямой поезд из Киева в столицу Австрии, который едет примерно 20 часов. Также есть варианты с пересадками. Стоимость такого путешествия будет составлять около 3-4,5 тысячи гривен за одно место.

Скільки коштують квитки до Відня з Києва
Стоимость билетов на поезд из Киева в Вену в декабре 2025 года. Фото: скриншот

Добраться до Вены можно и самолетом. Цены на авиабилеты:

  • из Молдовы (Кишинев) — от 66 евро (около 3,2 тысячи грн);
  • из Румынии (Бухарест) — от 53 евро (около 2,6 тысячи грн);
  • из Венгрии (Будапешт) — от 97 евро (около 4,8 тысячи грн);
  • из Польши (Варшава) — от 32 евро (около 1,5 тысячи грн).

Если вы выбираете авиаперелет в Вену, стоит учитывать еще и цену дороги из Украины в соседние страны. В среднем билет на автобус из Киева в Кишинев или Польшу составляет 800-1000 гривен.

Цены на отели в Вене

Вена предлагает гостям много мест, где можно остановиться. Чтобы выбрать для себя наиболее выгодный вариант, стоит позаботиться о бронировании жилья уже сейчас. На популярных платформах доступно немало отелей для бронирования в Вене на май 2026 года. Варианты, расположенные близко к Винер-Штадтгалле, где будет проходить Евровидение, стоят около 50 тысяч гривен в сутки.

Скільки коштує проживання у Відні
Цены на проживание в Вене в мае 2026 года. Фото: скриншот

Однако чем дальше от центра города, тем приятнее будут цены на жилье для гостей. В частности, большинство отелей предлагают номера на май 2026 года за 10-12 тысяч гривен. В окрестностях Вены сейчас вообще можно забронировать жилье за 3-4 тысячи гривен.

Во сколько обойдется поездка на Евровидение-2026

В среднем поездка для одного украинца на Евровидение-2026 обойдется примерно в 32-40 тысяч гривен. Конечно, если выбрать самые дешевые билеты на конкурс и жилье по минимальной стоимости, то цена может быть в разы ниже. Если же вы хотите разгуляться на широкую ногу, то Евровидение в Вене может обойтись в 120-130 тысяч гривен — с VIP-билетами и проживанием в самом центре австрийской столицы. При этом стоит также дополнительно учитывать питание, транспорт и развлечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Евровидение меняет правила. В 2026 году зрителям разрешат то, что раньше было под строгим запретом.

Также мы рассказывали о том, как будет выглядеть сцена Евровидения-2026. Конкурс будет проходить на арене Винер-Штадтгалле.

Евровидение деньги цены стоимость Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации