Во сколько обойдется поездка на Евровидение-2026 — цены на билеты, дорогу и проживание

Дизайн сцены Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

Песенный конкурс Евровидение — это настоящий праздник для многих фанов, к которому готовятся чуть ли не в течение всего года. В 2026-м конкурс будет принимать город Вена. Австрийская столица предлагает различные варианты проживания, трансфера и развлечений для туристов.

Стоимость билетов на Евровидение-2026

Пока неизвестно, какой будет точная стоимость билетов на Евровидение-2026. Однако, оглядываясь на цены с предыдущих конкурсов, можно подсчитать ориентировочную стоимость на следующий год. В частности, в 2025-м в Базеле цена билетов на финал стартовала от 44 до 300 евро. Поэтому фанам пришлось выложить от 2 до 17 тысяч гривен за билет. Самыми дорогими были билеты непосредственно у сцены.

Прогнозируется, что в 2026 году стоимость несколько возрастет, хотя и не критично. Поэтому наименьшая цена за билет на финал может стартовать от 50-60 евро (около 2,5 тысячи гривен). Лучшие места могут стоить 360 евро (около 17,5 тысячи гривен) и больше, а вот билеты на репетиции будут дешевле.

Купить билеты на Евровидение в Вене смогут те, кто зарегистрировался до 18 декабря 2025 года. Еврофаны получат специальную ссылку, когда откроются продажи. Купить билеты можно будет уже в январе. Добавим, что в прошлом году их разобрали за первые семь минут со старта продаж.

Стоимость дороги из Украины в Вену

Из Украины в Вену можно добраться несколькими путями. Первый вариант — прямой поезд из Киева в столицу Австрии, который едет примерно 20 часов. Также есть варианты с пересадками. Стоимость такого путешествия будет составлять около 3-4,5 тысячи гривен за одно место.

Стоимость билетов на поезд из Киева в Вену в декабре 2025 года. Фото: скриншот

Добраться до Вены можно и самолетом. Цены на авиабилеты:

из Молдовы (Кишинев) — от 66 евро (около 3,2 тысячи грн);

из Румынии (Бухарест) — от 53 евро (около 2,6 тысячи грн);

из Венгрии (Будапешт) — от 97 евро (около 4,8 тысячи грн);

из Польши (Варшава) — от 32 евро (около 1,5 тысячи грн).

Если вы выбираете авиаперелет в Вену, стоит учитывать еще и цену дороги из Украины в соседние страны. В среднем билет на автобус из Киева в Кишинев или Польшу составляет 800-1000 гривен.

Цены на отели в Вене

Вена предлагает гостям много мест, где можно остановиться. Чтобы выбрать для себя наиболее выгодный вариант, стоит позаботиться о бронировании жилья уже сейчас. На популярных платформах доступно немало отелей для бронирования в Вене на май 2026 года. Варианты, расположенные близко к Винер-Штадтгалле, где будет проходить Евровидение, стоят около 50 тысяч гривен в сутки.

Цены на проживание в Вене в мае 2026 года. Фото: скриншот

Однако чем дальше от центра города, тем приятнее будут цены на жилье для гостей. В частности, большинство отелей предлагают номера на май 2026 года за 10-12 тысяч гривен. В окрестностях Вены сейчас вообще можно забронировать жилье за 3-4 тысячи гривен.

Во сколько обойдется поездка на Евровидение-2026

В среднем поездка для одного украинца на Евровидение-2026 обойдется примерно в 32-40 тысяч гривен. Конечно, если выбрать самые дешевые билеты на конкурс и жилье по минимальной стоимости, то цена может быть в разы ниже. Если же вы хотите разгуляться на широкую ногу, то Евровидение в Вене может обойтись в 120-130 тысяч гривен — с VIP-билетами и проживанием в самом центре австрийской столицы. При этом стоит также дополнительно учитывать питание, транспорт и развлечения.

