У скільки обійдеться поїздка на Євробачення-2026 — ціни на квитки, дорогу та проживання

Дизайн сцени Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Пісенний конкурс Євробачення — це справжнє свято для багатьох фанів, до якого готуються ледь не протягом всього року. У 2026-му конкурс прийматиме місто Відень. Австрійська столиця пропонує різні варіанти проживання, трансферу та розваг для туристів.

Новини.LIVE розповідають про те, у скільки українцям обійдеться поїздка на Євробачення-2026.

Вартість квитків на Євробачення-2026

Поки що невідомо, якою буде точна вартість квитків на Євробачення-2026. Однак, озираючись на ціни з попередніх конкурсів, можна підрахувати орієнтовну вартість на наступний рік. Зокрема, у 2025-му в Базелі ціна квитків на фінал стартувала від 44 до 300 євро. Відтак фанам довелося викласти від 2 до 17 тисяч гривень за білет. Найдорожчими були квитки безпосередньо біля сцени.

Прогнозується, що у 2026 році вартість дещо зросте, хоча й не критично. Відтак найменша ціна за білет на фінал може стартувати від 50-60 євро (близько 2,5 тисяч гривень). Кращі місця можуть коштувати 360 євро (близько 17,5 тисяч гривень) та більше, а от квитки на репетиції будуть дешевшими.

Придбати білети на Євробачення у Відні зможуть ті, хто зареєструвався до 18 грудня 2025 року. Єврофани отримають спеціальне посилання, коли відкриються продажі. Купити квитки можна буде уже у січні. Додамо, що минулого року їх розібрали за перші сім хвилин зі старту продажів.

Вартість дороги з України до Відня

З України до Відня можна дістатися кількома шляхами. Перший варіант — прямий потяг з Києва до столиці Австрії, який їде приблизно 20 годин. Також є варіанти з пересадками. Вартість такої подорожі буде складати близько 3-4,5 тисячі гривень за одне місце.

Вартість квитків на потяг з Києва до Відня станом на грудень 2025 року. Фото: скриншот

Дістатися до Відня можна і літаком. Ціни на авіаквитки:

з Молдови (Кишинів) — від 66 євро (близько 3,2 тисячі грн);

з Румунії (Бухарест) — від 53 євро (близько 2,6 тисячі грн);

з Угорщини (Будапешт) — від 97 євро (близько 4,8 тисячі грн);

з Польщі (Варшава) — від 32 євро (близько 1,5 тисячі грн).

Якщо ви обираєте авіапереліт до Відня, варто враховувати ще й ціну дороги з України до сусідніх країн. В середньому квиток на автобус з Києва до Кишинева чи Польщі становить 800-1000 гривень.

Ціни на готелі у Відні

Відень пропонує гостям багато місць, де можна зупинитися. Аби обрати для себе найбільш вигідний варіант, варто подбати про бронювання житла вже зараз. На популярних платформах доступно чимало готелів для бронювання у Відні на травень 2026 року. Варіанти, що розташовані близько до Вінер-Штадтгалле, де буде проходити Євробачення, коштують близько 50 тисяч гривень за добу.

Ціни на проживання у Відні у травні 2026 року. Фото: скриншот

Однак чим далі від центру міста, тим приємнішими будуть ціни на житло для гостей. Зокрема, більшість готелів пропонують номери на травень 2026 року за 10-12 тисяч гривень. На околицях Відня зараз взагалі можна забронювати житло за 3-4 тисячі гривень.

У скільки обійдеться поїздка на Євробачення-2026

В середньому поїздка для одного українця на Євробачення-2026 обійдеться приблизно у 32-40 тисяч гривень. Звичайно, якщо обрати найдешевші квитки на конкурс та житло за мінімальною вартістю, то ціна може бути в рази нижчою. Якщо ж ви хочете розгулятися на широку ногу, то Євробачення у Відні може обійтися у 120-130 тисяч гривень — з VIP-квитками та проживанням у самому центрі австрійської столиці. При цьому варто також додатково враховувати харчування, транспорт та розваги.

