Головна Євробачення Нові правила Євробачення — що тепер дозволено глядачам

Нові правила Євробачення — що тепер дозволено глядачам

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 14:22
Євробачення неочікувано змінило правила для глядачів — що тепер дозволено
Дизайн сцени Євробачення-2026. Фото: Eurovision Song Contest

Наступний пісенний конкурс Євробачення-2026 відбудеться у Відні. Австрійська телекомпанія ORF, яка буде його проводити, вирішила змінити правила.

Про це пише Reuters у вівторок, 16 грудня.

Читайте також:

Що передбачають нові правила Євробачення

Як зазначає видання, тепер глядачам Євробачення не будуть забороняти показувати палестинський прапор під час виступу Ізраїлю. Крім того, також не заглушатимуть освистування учасників, як це робили на попередніх шоу.

"Ми дозволимо всі офіційні прапори, які існують у світі, якщо вони відповідають закону", — заявив виконавчий продюсер шоу Міхаель Кроен на пресконференції, організованій ORF.

Чому змінили правила Євробачення
Міхаель Кроен. Фото: Reuters

Він наголосив, що прикрашати чи уникати показу того, що насправді відбувається, організатори не збираються. Завдання конкурсу, як додає Кроен, показати речі такими, якими вони є.

Директорка телекомпанії Стефані Гройсс-Горовіц заявила, що мовник також не буде заглушувати звуки будь-якого свисту натовпу.

"Ми не будемо влаштовувати штучні оплески (Під час освистування виступів учасників. — Ред.)", — пояснила директорка телекомпанії Стефані Гройсс-Горовіц.

Найбільший бойкот Євробачення

Додамо, що конкурс Євробачення-2026 відбудеться у травні у Відні. Участь у ньому візьмуть 35 країн. Це найменша кількість учасників з 2003 року. П'ять національних мовників, а саме представники Ісландії, Іспанії, Ірландії, Словенії та Нідерландів заявили, що бойкотують Євробачення через участь Ізраїлю

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, який вигляд матиме сцена Євробачення-2026. Організатори показали відео та пояснили концепцію дизайну.

Також ми розповіли про те, які країни будуть брати участь у Євробаченні-2026. Остаточний список затверджено.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
