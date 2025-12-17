Евровидение неожиданно изменило правила для зрителей — что теперь разрешено

Дизайн сцены Евровидения-2026. Фото: Eurovision Song Contest

Следующий песенный конкурс Евровидение-2026 состоится в Вене. Австрийская телекомпания ORF, которая будет его проводить, решила изменить правила.

Об этом пишет Reuters во вторник, 16 декабря.

Что предусматривают новые правила Евровидения

Как отмечает издание, теперь зрителям Евровидения не будут запрещать показывать палестинский флаг во время выступления Израиля. Кроме того, также не будут заглушать освистывание участников, как это делали на предыдущих шоу.

"Мы разрешим все официальные флаги, которые существуют в мире, если они соответствуют закону", — заявил исполнительный продюсер шоу Михаэль Кроен на пресс-конференции, организованной ORF.

Михаэль Кроен. Фото: Reuters

Он подчеркнул, что приукрашивать или избегать показа того, что на самом деле происходит, организаторы не собираются. Задача конкурса, как добавляет Кроен, показать вещи такими, какие они есть.

Директор телекомпании Стефани Гройсс-Горовиц заявила, что вещатель также не будет заглушать звуки любого свиста толпы.

"Мы не будем устраивать искусственные аплодисменты (Во время освистывания выступлений участников. — Ред.)", — пояснила директор телекомпании Стефани Гройсс-Горовиц.

Самый большой бойкот Евровидения

Добавим, что конкурс Евровидение-2026 состоится в мае в Вене. Участие в нем примут 35 стран. Это наименьшее количество участников с 2003 года. Пять национальных вещателей, а именно представители Исландии, Испании, Ирландии, Словении и Нидерландов заявили, что бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, как будет выглядеть сцена Евровидения-2026. Организаторы показали видео и объяснили концепцию дизайна.

