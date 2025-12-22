Євробачення-2026 — стало відомо, хто поїде від Албанії та Чорногорії

Мікрофон Євробачення. Фото: EBU

Дві країни визначили, хто буде представляти їх на Євробаченні-2026. Йдеться про Чорногорію та Албанію. Напередодні претенденти на участь у конкурсі змагалися у Нацвідборах.

Новини.LIVE розповідають про те, хто поїде на Євробачення-2026 від Албанії та Чорногорії.

Хто представить Чорногорію на Євробаченні-2026

Учасницею Євробачення-2026 від Чорногорії стала Tamara Živković. Такий вибір був очікуваним, оскільки співачку вважали головною претенденткою на перемогу. У фіналі Нацвідбору вона виступила під 11-им номером. Дівчина зачарувала глядачів та журі динамічною постановкою, сильним вокалом та хореографією.

Співачка Tamara Živković. Фото: кадр з відео

Додамо, що Чорногорія брала участь у Євробаченні 13 разів з моменту свого дебюту у 2007 році. Найкращий результат, якого вдавалося досягнути — 13-те місце. Його здобув гурт "Knez" у 2015 році з піснею "Adio".

Співачка Tamara Živković під час Нацвідбору зайняла першу сходинку за результатами голосування журі та друге місце за балами глядачів. Вона представлятиме Чорногорію на Євробаченні-2026 з піснею "Nova zora" ("Новий світанок").

Учасник Євробачення-2026 від Албанії

Албанські судді та глядачі визначили, хто поїде на Євробачення-2026. Країну на найбільшому пісенному конкурсі буде представляти співак Alis. Він був одним із головних фаворитів на перемогу. Артист виступив у фіналі Нацвідбору під 20-м номером та зібрав шквал овацій. Ведучій довелося навіть заспокоювати публіку перед виступом наступного учасника.

Співак Alis. Фото: кадр з відео

З моменту свого дебюту у 2004 році Албанія щороку бере участь у Євробаченні. Найкращий результат країни — 5-те місце. У 2012 році його здобула Рона Нішліу з піснею "Suus".

Alis виступатиме на міжнародній сцені з піснею "Nân" ("Мамо"). На Нацвідборі він отримав максимальний бал від публіки. Через це навіть попри нуль від одного з журі співак переміг у конкурсі та буде представляти Албанію на Євробаченні-2026.

