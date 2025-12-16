Украинцы установили рекорд во время финала Детского Евровидения-2025 — детали

Представительница Украины на Детском Евровидении-2025 София Нерсесян. Фото: Суспільне

В субботу, 13 декабря, в Грузии состоялся финал песенного конкурса Детское Евровидение-2025. Украину представляла София Нерсесян. Девушка достойно выступила и завоевала почетное второе место. Кроме того, во время финала конкурса украинцы установили новый рекорд.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення" во вторник, 16 декабря.

Какой рекорд установили украинцы во время Детского Евровидения-2025

Как отмечается в сообщении, финал конкурса в этом году посмотрели 869 тысяч украинцев. Это рекордный показатель для показа Детского Евровидения на украинском телевидении с 2014 года.

Глава делегации от Украины на Детском Евровидении Оксана Скибинская отметила, что конкурс ежегодно собирает перед экранами все больше зрителей. Это вдохновляет и позволяет раскрывать новые детские таланты.

"Песни наших участников попадают в плейлисты и становятся вирусными среди детей и подростков, на них снимают тиктоки, украинцы голосуют и распространяют информацию, чтобы поддержать наших представителей. Спасибо всем, кто присоединился своим просмотром, голосом или комментарием. Талантливым украинским детям очень нужна открытая площадка для творческого самовыражения, и Детское Евровидение радо быть такой площадкой", — отметила Скибинская.

Добавим, что в этом году Украину на конкурсе представила 10-летняя София Нерсесян из Киева. Девушка поразила зрителей песней "Мотанка". Она заняла второе место со 177 баллами. Это лучший результат Украины на Детском Евровидении за последние 12 лет.

