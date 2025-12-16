Українці встановили рекорд під час фіналу Дитячого Євробачення-2025 — деталі

Представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 Софія Нерсесян. Фото: Суспільне

У суботу, 13 грудня, в Грузії відбувся фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення-2025. Україну представляла Софія Нерсесян. Дівчина гідно виступила та виборола почесне друге місце. Крім того, під час фіналу конкурсу українці встановили новий рекорд.

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення" у вівторок, 16 грудня.

Який рекорд встановили українці під час Дитячого Євробачення-2025

Як зазначається у повідомленні, фінал конкурсу цьогоріч подивилися 869 тисяч українців. Це рекордний показник для показу Дитячого Євробачення на українському телебаченні з 2014 року.

Голова делегації від України на Дитячому Євробаченні Оксана Скибінська зазначила, що конкурс щороку збирає перед екранами все більше глядачів. Це надихає та дає змогу розкривати нові дитячі таланти.

"Пісні наших учасників потрапляють у плейлисти і стають вірусними серед дітей та підлітків, на них знімають тіктоки, українці голосують і поширюють інформацію, щоб підтримати наших представників. Дякуємо всім, хто долучився своїм переглядом, голосом чи коментарем. Талановитим українським дітям дуже потрібен відкритий майданчик для творчого самовираження, і Дитяче Євробачення раде бути таким майданчиком", — зазначила Скибінська.

Додамо, що цьогоріч Україну на конкурсі представила 10-річна Софія Нерсесян з Києва. Дівчина вразила глядачів піснею "Мотанка". Вона посіла друге місце зі 177 балами. Це найкращий результат України на Дитячому Євробаченні за останні 12 років.

