Головний рекорд України на Євробаченні — його досі ніхто не перевершив

Ніхто ще не перевершив — вражаючий рекорд України на Євробаченні
Україна вже увійшла в історію Євробачення як абсолютний рекордсмен. Такий самий результат досі не показала жодна інша країна.
Шлях України на Євробаченні по-особливому успішний. Представники нашої країни постійно з моменту дебюту потрапляли до фіналу конкурсу. Останній раз це вдалося зробити гурту Ziferblat у 2025 році у швейцарському місті Базель.
Такий результат став рекордним. Україна — єдина (окрім країн-засновниць "Великої п'ятірки"), хто постійно потрапляє до гранд-фіналу. У 2026 році на Євробаченні у Відні представник нашої країни може знову продовжити цей рекорд.
Хто представляв Україну на Євробаченні:
- у 2003 році — Олександр Пономарьовз піснею "Hasta la vista";
- у 2004 році — Руслана з піснею "Дикі танці";
- у 2005 році — гурт "Гринджоли" з піснею "Разом нас багато";
- у 2006 році — Тіна Кароль з піснею "Show me your love";
- у 2007 році — Вєрка Сердючка з піснею "Dancing lasha tumbai";
- у 2008 році — Ані Лорак з піснею "Shady lady";
- у 2009 році — Світлана Лобода з піснею "Be my Valentine";
- у 2010 році — Alyosha з піснею "Sweet people";
- у 2011 році — Міка Ньютон з піснею "Ангел";
- у 2012 році — Гайтана з піснею "Guest";
- у 2013 році — Злата Огнєвіч з піснею "Gravity";
- у 2014 році — Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock";
- у 2015 році Україна вперше не брала участь в шоу;
- у 2016 році — Джамала з піснею "1944";
- у 2017 році — гурт O.Torvald з піснею "Time";
- у 2018 році — Melovin з піснею "Under The Ladder";
- у 2019 році Україна знову не взяла участь в Євробаченні;
- у 2021 році — гурт Go_A з піснею "Шум";
- у 2022 році — гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania".
- у 2023 році — гурт Тvоrсhі з піснею "Heart of Steel";
- у 2024 році — Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria";
- у 2025 році — Ziferblat з піснею "Bird of Pray".
Хто представить Україну на Євробаченні-2026 поки що не відомо. Це вирішать на Національному відборі.
