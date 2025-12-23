Відео
Головна Євробачення Ніхто ще не перевершив — вражаючий рекорд України на Євробаченні

Ніхто ще не перевершив — вражаючий рекорд України на Євробаченні

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 15:52
Головний рекорд України на Євробаченні — його досі ніхто не перевершив
Соліст гурту Ziferblat виступає на сцені Євробачення-2025. Фото: кадр з відео

Україна вже увійшла в історію Євробачення як абсолютний рекордсмен. Такий самий результат досі не показала жодна інша країна.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Який рекорд України на Євробаченні досі не змогли перевершити

Шлях України на Євробаченні по-особливому успішний. Представники нашої країни постійно з моменту дебюту потрапляли до фіналу конкурсу. Останній раз це вдалося зробити гурту Ziferblat у 2025 році у швейцарському місті Базель.

Такий результат став рекордним. Україна — єдина (окрім країн-засновниць "Великої п'ятірки"), хто постійно потрапляє до гранд-фіналу. У 2026 році на Євробаченні у Відні представник нашої країни може знову продовжити цей рекорд.

Хто представляв Україну на Євробаченні:

  • у 2003 році — Олександр Пономарьовз піснею "Hasta la vista";
  • у 2004 році — Руслана з піснею "Дикі танці";
  • у 2005 році — гурт "Гринджоли" з піснею "Разом нас багато";
  • у 2006 році — Тіна Кароль з піснею "Show me your love";
  • у 2007 році — Вєрка Сердючка з піснею "Dancing lasha tumbai";
  • у 2008 році — Ані Лорак з піснею "Shady lady";
  • у 2009 році — Світлана Лобода з піснею "Be my Valentine";
  • у 2010 році — Alyosha з піснею "Sweet people";
  • у 2011 році — Міка Ньютон з піснею "Ангел";
  • у 2012 році — Гайтана з піснею "Guest";
  • у 2013 році — Злата Огнєвіч з піснею "Gravity";
  • у 2014 році — Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock";
  • у 2015 році Україна вперше не брала участь в шоу;
  • у 2016 році — Джамала з піснею "1944";
  • у 2017 році — гурт O.Torvald з піснею "Time";
  • у 2018 році — Melovin з піснею "Under The Ladder";
  • у 2019 році Україна знову не взяла участь в Євробаченні; 
  • у 2021 році — гурт Go_A з піснею "Шум";
  • у 2022 році — гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania".
  • у 2023 році — гурт Тvоrсhі з піснею "Heart of Steel";
  • у 2024 році — Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria";
  • у 2025 році — Ziferblat з піснею "Bird of Pray".

Хто представить Україну на Євробаченні-2026 поки що не відомо. Це вирішать на Національному відборі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці встановили рекорд під час Дитячого Євробачення-2025. Такого не було з 2014 року.

Також ми розповідали про те, що фіналісткою Нацвідбору-2026 стала Valeriya Force. Раніше вона брала участь у шоу "Х-Фактор".

Євробачення музика рекорд цікаві факти конкурс
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
