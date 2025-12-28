Країни Європи, що ніколи не брали участь у Євробаченні — такі ще є

Сцена Євробачення. Фото: Reuters

Здається, що уже всі країни Європи хоча б раз вийшли на сцену Євробачення. Насправді ж є деякі держави, що досі не брали участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Які європейські країни не брали участь у Євробаченні

Пісенний конкурс Євробачення вперше провели у 1956 році. Відтоді він зростав як за масштабами, так і за престижем. Невеликий захід, який започаткували Німеччина, Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди та Швейцарія, перетворився на найбільш популярний пісенний конкурс у світі. Щороку на нього чекають мільйони фанатів з усього світу.

Євробаченні вже стала не просто шансом для артиста показати себе. Це можливість представити свою країну та привернути увагу світу до неї. Саме тому більшість країн Європи вже виступили на сцені Євробачення. Однак є дві держави, які досі жодного разу не взяли участі у шоу.

Ватикан

"Радіо Ватикану" є частиною Європейського мовного союзу (EBU), що необхідно для участі у конкурсі. Попри це представники найменшої країни Європи ніколи не виходили на сцену Євробачення. Від численних запрошень Ватикан щоразу відмовлявся. У конкурсі у 2026 році, який буде проходити в Австрії, країна знову не братиме участь.

Ліхтенштейн

Ця країна Європи, хоча й чимало разів намагалася взяти участь у конкурсі, жодного разу не спромоглася цього зробити. Причина полягає в тому, що національний мовник країни не є частиною EBU. Вперше Ліхтенштейн хотів взяти участь у Євробаченні у 1970 році. Однак країну не допустили через відсутність національного мовника. У 2008 році телеканал 1 FL TV став першим мовником у Ліхтенштейні, однак він відмовився від участі у Європейському мовному союзі, через брак коштів.

Після того країна кілька разів заявляла про плани потрапити на Євробачення, однак досі не втілила мрію у реальність. У 2026 році Ліхтенштейн знову не виступить на сцені міжнародного пісенного конкурсу.

