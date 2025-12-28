Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення 2 країни Європи, які ніколи не брали участь у Євробаченні

2 країни Європи, які ніколи не брали участь у Євробаченні

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 09:01
Країни Європи, що ніколи не брали участь у Євробаченні — такі ще є
Сцена Євробачення. Фото: Reuters

Здається, що уже всі країни Європи хоча б раз вийшли на сцену Євробачення. Насправді ж є деякі держави, що досі не брали участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Про це пише ESCplus.

Реклама
Читайте також:

Які європейські країни не брали участь у Євробаченні

Пісенний конкурс Євробачення вперше провели у 1956 році. Відтоді він зростав як за масштабами, так і за престижем. Невеликий захід, який започаткували Німеччина, Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди та Швейцарія, перетворився на найбільш популярний пісенний конкурс у світі. Щороку на нього чекають мільйони фанатів з усього світу.

Євробаченні вже стала не просто шансом для артиста показати себе. Це можливість представити свою країну та привернути увагу світу до неї. Саме тому більшість країн Європи вже виступили на сцені Євробачення. Однак є дві держави, які досі жодного разу не взяли участі у шоу.

Ватикан

"Радіо Ватикану" є частиною Європейського мовного союзу (EBU), що необхідно для участі у конкурсі. Попри це представники найменшої країни Європи ніколи не виходили на сцену Євробачення. Від численних запрошень Ватикан щоразу відмовлявся. У конкурсі у 2026 році, який буде проходити в Австрії, країна знову не братиме участь.

Ліхтенштейн

Ця країна Європи, хоча й чимало разів намагалася взяти участь у конкурсі, жодного разу не спромоглася цього зробити. Причина полягає в тому, що національний мовник країни не є частиною EBU. Вперше Ліхтенштейн хотів взяти участь у Євробаченні у 1970 році. Однак країну не допустили через відсутність національного мовника. У 2008 році телеканал 1 FL TV став першим мовником у Ліхтенштейні, однак він відмовився від участі у Європейському мовному союзі, через брак коштів.

Після того країна кілька разів заявляла про плани потрапити на Євробачення, однак досі не втілила мрію у реальність. У 2026 році Ліхтенштейн знову не виступить на сцені міжнародного пісенного конкурсу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який рекорд встановила Україна на Євробаченні. Досі ніхто цього не перевершив.

Також ми розповідали про те, скільки може коштувати поїздка на Євробачення-2026. Конкурс буде проходити в австрійському місті Відень.

Євробачення музика Європа цікаві факти конкурс
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації