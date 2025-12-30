Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Руслана отреагировала на крупнейший в истории бойкот Евровидения

Руслана отреагировала на крупнейший в истории бойкот Евровидения

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 08:45
Бойкот Евровидения-2026 — победительница конкурса Руслана Лыжичко отреагировала
Украинская певица Руслана Лыжичко. Фото: пресс-служба артистки

Конкурс Евровидение-2026 столкнулся с крупнейшим в истории бойкотом. От участия отказались пять стран: Исландия, Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения. Скандал произошел из-за того, что Израилю разрешили выступать на сцене песенного конкурса.

Украинская певица Руслана Лыжичко прокомментировала это во время разговора с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик.

Реклама
Читайте также:

Руслана Лыжичко отреагировала на бойкот Евровидения-2026

Победительница конкурса Евровидение-2004 Руслана Лыжичко заявила, что для нее конкурс — это о музыке и творчестве. Она не хочет смотреть на него сквозь призму политики.

"Я стараюсь это для себя отсеять. Просто отдаляю это и откладываю политику куда-то в сторону. Понимаю, что она есть, но не анализирую и не принимаю во внимание, потому что я знаю, что бессильна. Я никак не повлияю именно на эти процессы", — пояснила Руслана Лыжичко.

Руслана Лежичко відреагувала на бойкот Євробачення
Руслана Лыжичко. Фото: пресс-служба певицы

Она добавила, что ее больше интересует сам процесс конкурса, чем скандалы вокруг него.

"Я всегда всматривалась в музыку. Мне интересно, кто выиграет, покажет что-то против трендов или оригинальное. Интересно посмотреть, кто выйдет и скажет: "Я вот такой". Меня вот это интересует — музыкальные амбиции", — добавила Лыжичко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Руслана войдет в состав жюри на Нацотборе в Германии. Артистка поделилась деталями.

Также мы рассказывали о том, что директор Евровидения сделал заявление на фоне бойкота конкурса. Он обратился к странам, которые отказались от участия.

Евровидение скандал Руслана Лыжичко конкурс Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации