Бойкот Евровидения-2026 — победительница конкурса Руслана Лыжичко отреагировала

Конкурс Евровидение-2026 столкнулся с крупнейшим в истории бойкотом. От участия отказались пять стран: Исландия, Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения. Скандал произошел из-за того, что Израилю разрешили выступать на сцене песенного конкурса.

Украинская певица Руслана Лыжичко прокомментировала это во время разговора с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик.

Руслана Лыжичко отреагировала на бойкот Евровидения-2026

Победительница конкурса Евровидение-2004 Руслана Лыжичко заявила, что для нее конкурс — это о музыке и творчестве. Она не хочет смотреть на него сквозь призму политики.

"Я стараюсь это для себя отсеять. Просто отдаляю это и откладываю политику куда-то в сторону. Понимаю, что она есть, но не анализирую и не принимаю во внимание, потому что я знаю, что бессильна. Я никак не повлияю именно на эти процессы", — пояснила Руслана Лыжичко.

Она добавила, что ее больше интересует сам процесс конкурса, чем скандалы вокруг него.

"Я всегда всматривалась в музыку. Мне интересно, кто выиграет, покажет что-то против трендов или оригинальное. Интересно посмотреть, кто выйдет и скажет: "Я вот такой". Меня вот это интересует — музыкальные амбиции", — добавила Лыжичко.

