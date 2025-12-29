Евровидение-2026 — Руслану пригласили в жюри Нацотбора в Германии

Украинская певица Руслана Лыжичко. Фото: пресс-служба артистки

Украинская певица Руслана Лыжичко войдет в состав жюри Национального отбора Германии на Евровидение-2026. Артиста, который представит страну на международном песенном конкурсе, выберут 28 февраля 2026 года.

Об этом Руслана Лыжичко рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Руслану Лыжичко пригласили на Нацотбор в Германии

После победы Русланы Лыжичко на Евровидении в 2004 году артистка постоянно причастна к шоу. Она неоднократно участвовала как в Нацотборах, которые проводили в Украине, так и выступала как почетная гостья на международном конкурсе. Певица призналась, что 2026 год не станет исключением.

"Есть планы быть в Вене", — заявила Руслана Лыжичко.

Руслана Лыжичко. Фото: пресс-служба певицы

Она добавила, что ее постоянно приглашают в разные страны. В частности, в следующем году артистка будет оценивать конкурсантов на Нацотборе в одной из стран Европы.

"Меня уже пригласила ARD Германия (Немецкая общественно-правовая медиакомпания. — Ред.) на Национальный отбор. Я буду в жюри", — заявила певица.

Руслана призналась, что обожает атмосферу конкурса Евровидение. В первую очередь из-за преданных и искренних фанатов.

"Это огромная фан-аудитория. И мы стараемся поджарить, по-своему подбросить дров в костер, для того, чтобы это еще больше разгоралось. Я очень люблю, когда есть эпатаж, но не скандалы. Обожаю, когда люди "экзотические", а не трендовые. Поэтому я всегда всматриваюсь в Евровидение и стараюсь тоже подкинуть чего-то нового", — добавила певица.

