Главная Евровидение Monokate назвала настоящую цель участия в Нацотборе

Monokate назвала настоящую цель участия в Нацотборе

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 19:05
Monokate впервые ответила, зачем снова идет на Нацотбор — детали
Monokate прокомментировала возвращение на Нацотбор. Фото: кадр из видео

Среди финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 — Monokate. Ранее певица Екатерина Павленко уже выступала на сцене песенного конкурса. В составе группы "Go_A" в 2021 она заняла пятое место. Сейчас же певица возвращается на Нацотбор с сольным проектом.

Почему решила снова пойти на Евровидение Екатерина Павленко рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Почему Monokate будет участвовать в Нацотборе

Артистка призналась, что стремится вернуться на Евровидение не только ради того, чтобы победить. Monokate хочет представить себя миру и насладиться участием в конкурсе.

"На Нацотбор я иду заявить о проекте Monokate. Кроме того, с тем опытом, который у меня уже был, наконец получить удовольствие от участия в конкурсе", — пояснила певица.

Как отметила Павленко, первый Нацотбор был для нее очень стрессовым. Теперь же артистка знает все нюансы и не чувствует такого напряжения, как в прошлый раз.

"Это был первый опыт на телевидении. Сейчас мне немножко проще. Теперь я больше знаю даже каких-то обычных технических особенностей", — добавила Monokate.

При этом певица имеет еще одну важную цель. Именно ради нее она возвращается на Нацотбор.

"Вообще хочется подарить людям праздник, потому что основа моей деятельности — не так показать всем, какая я талантливая певица, как подарить людям эмоции", — призналась Павленко.

Она добавила, что сейчас много выступлений и концертов, поэтому даже Рождество отпраздновать не смогла. Несмотря на это такой напряженный график звезде нравится.

"В этом году я не праздновала Рождество, потому что было очень много работы и отключение света, поэтому надо очень балансировать и расставлять приоритеты. Это очень сложно было сделать, но я люблю этот праздник, потому что он семейный", — добавила Monokate.

Евровидение музыка конкурс Евровидение-2024 Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
