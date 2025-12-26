Видео
Главная Евровидение Совсем другая — Leleka раскрыл детали о песне для Евровидения

Совсем другая — Leleka раскрыл детали о песне для Евровидения

Дата публикации 26 декабря 2025 11:15
Какую песню готовит группа Leleka для Евровидения — вокалистка раскрыла детали
Участники группы Leleka. Фото: instagram/leleka_music

Один из финалистов Нацотбора на Евровидение-2026 — Leleka. Для конкурса группа подготовила песню, которая будет кардинально отличаться от его привычного репертуара.

Об этом рассказала вокалистка группы Виктория Лелека в интервью для "D1".

Какой будет песня от группы Leleka для Евровидения

Как отметила певица, группа пыталась в своей песне на Евровидение сохранить искренность. Главной задачей для Leleka стало создать песню, которая бы позволила понять, что ее исполняют "профессионалы с душой" и при этом они понимают специфику конкурса.

"Я понимаю (Что песни группы Leleka не подходят формат конкурса. — Ред.), именно поэтому я написала трек специально для Евровидения. И он совсем другой. Leleka — это свой мир. Он интимно-лирический и немного интеллектуальный, но это такой музейный экспонат, на который хочется смотреть. У меня также есть другой проект, DONBA₴GRL, вот под него можно погоцать, покричать и выплеснуть эмоции", — поделилась девушка.

Она добавила, что весь опыт группа соединила в новой композиции. Она точно удивит фанатов.

"В песне на Евровидение я соединила все, что я имею в себе, и завернула в обертку более доступную для слушателей. Это что-то немного кинематографическое, немного диснеевский мюзикл. Есть также оркестровое звучание струнных, немного бандуры. Вокал также есть и нежный, и эмоциональный. Это номер, который должен произвести вау-эффект", — заявила солистка группы.

Виктория Лелека призналась, что создание песни стало большим испытанием для нее. Она объяснила, что пыталась сделать трек, который будет популярным, но и близким группе. И такой баланс удалось найти.

Напомним, ранее мы писали о том, во сколько обошлась подготовка к Нацотбору LAUD. Певец ошеломил суммой.

Также мы рассказывали о том, что участие в Нацотборе также примет Valeriya Force. Певица уже получила популярность за рубежом.

