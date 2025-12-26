Відео
Головна Євробачення Зовсім інша — Leleka розкрив подробиці про пісню для Євробачення

Зовсім інша — Leleka розкрив подробиці про пісню для Євробачення

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 11:15
Яку пісню готує гурт Leleka для Євробачення — вокалістка розкрила деталі
Учасники гурту Leleka. Фото: instagram/leleka_music

Один з фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026 — Leleka. Для конкурсу гурт підготував пісню, що буде кардинально відрізнятися від його звичного репертуару.

Про це розповіла вокалістка гурту Вікторія Лелека в інтерв'ю для "D1".

Читайте також:

Якою буде пісня від гурту Leleka для Євробачення

Як зазначила співачка, гурт намагався у своїй пісні на Євробачення зберегти щирість. Головним завданням для Leleka стало створити пісню, яка б дала змогу зрозуміти, що її виконують "професіонали з душею", які при цьому розуміють специфіку конкурсу.

"Я розумію (Що пісні гурту Leleka не підходять формат конкурсу. — Ред.), саме тому я написала трек спеціально для Євробачення. І він зовсім інший. Leleka — це свій світ. Він інтимно-ліричний і трохи інтелектуальний, але це такий музейний експонат, на який хочеться дивитися. В мене також є інший проєкт, DONBA₴GRL, от під нього можна погоцати, покричати і виплеснути емоції", — поділилася дівчина.

Вона додала, що увесь досвід гурт поєднав у новій композиції. Вона точно здивує фанатів.

"У пісні на Євробачення я з'єднала все, що я маю в собі, і загорнула в обгортку більш доступну для слухачів. Це щось трохи кінематографічне, трохи діснеївський мюзикл. Є також оркестрове звучання струнних, трохи бандури. Вокал також є і ніжний, і емоційний. Це номер, який повинен справити вау-ефект", — заявила солістка гурту.

Вікторія Лелека зізналася, що створення пісні стало великим випробуванням для неї. Вона пояснила, що намагалася зробити трек, який буде популярним, але й близьким гурту. І такий баланс вдалося знайти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у скільки обійшлася підготовка до Нацвідбору LAUD. Співак приголомшив сумою.

Також ми розповідали про те, що участь у Нацвідборі також візьме Valeriya Force. Співачка вже здобула популярність за кордоном.

Євробачення музика пісні Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
