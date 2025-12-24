Відео
LAUD розкрив реальну вартість участі у Нацвідборі — цифра вражає

LAUD розкрив реальну вартість участі у Нацвідборі — цифра вражає

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 08:30
Скільки коштує участь у Нацвідборі на Євробачення — LAUD назвав суму
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Участь у Нацвідборі на Євробачення — справа недешева. Співак LAUD, який став фіналістом цього сезону, зізнався, скільки йому вже довелося витратити під час підготовки до конкурсу.

Про це артист розповів під час участі в шоу "NABARI".

Скільки коштує участь у Нацвідборі на Євробачення

LAUD зізнався, що хоча й раніше він вже брав участь у Нацвідборі, про суми, які витрачалися на це, співак не знав. Однак цього року він вперше самостійно вкладає кошти у підготовку до Нацвідбору. За словами артиста, йдеться про значну суму.

"Раніше цим (Фінансовою стороною участі у Нацвідборі. — Ред.) займався експродюсер Ігор Тарнопольський і я, чесно кажучи, навіть не знав, які там суми були. Зараз же я вже знаю, які це можуть бути кошти", — поділився LAUD.

Він пояснив, що гроші витрачаються на створення пісні, образу, візуалу, постановки номера тощо. За словами артиста, є багато деталей, які потребують фінансових вкладень під час підготовки до Нацвідбору.

"Це точно обійдеться в районі 15 тисяч доларів", — зазначив співак.

LAUD додав, що є чимало людей, яких потрібно залучати до команди, наприклад, PR та контент-менеджери. Їхні послуги коштують недешево. Він також зізнався, у скільки йому обходиться створення однієї композиції.

"Аранжування — це в загальному десь 1 тисяча доларів. Запис пісні обходиться десь у 300-400 доларів", — поділився співак.

Він також зазначив, що участь у конкурсі Євробачення обійдеться в рази дорожче, ніж у Нацвідборі. Однак співак готовий до цього.

Нагадаємо, раніше LAUD оцінив свої шанси на перемогу у Нацвідборі-2026. Він зізнався, чи впевнений у своїх силах.

Також ми писали про те, що учасником Нацвідбору також буде гурт Leleka. Єврофани віддали йому найбільше балів під час голосування.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
