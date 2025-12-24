Сколько стоит участие в Нацотборе на Евровидение — LAUD назвал сумму

Финалист Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: кадр из видео

Участие в Нацотборе на Евровидение — дело недешевое. Певец LAUD, который стал финалистом этого сезона, признался, сколько ему уже пришлось потратить во время подготовки к конкурсу.

Об этом артист рассказал во время участия в шоу "NABARI".

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит участие в Нацотборе на Евровидение

LAUD признался, что хотя и раньше он уже участвовал в Нацотборе, о суммах, которые тратились на это, певец не знал. Однако в этом году он впервые самостоятельно вкладывает средства в подготовку к Нацотбору. По словам артиста, речь идет о значительной сумме.

"Раньше этим (Финансовой стороной участия в Нацотборе. — Ред.) занимался экс-продюсер Игорь Тарнопольский и я, честно говоря, даже не знал, какие там суммы были. Сейчас же я уже знаю, какие это могут быть средства", — поделился LAUD.

Он пояснил, что деньги тратятся на создание песни, образа, визуала, постановки номера и тому подобное. По словам артиста, есть много деталей, которые требуют финансовых вложений при подготовке к Нацотбору.

"Это точно обойдется в районе 15 тысяч долларов", — отметил певец.

LAUD добавил, что есть немало людей, которых нужно привлекать в команду, например, PR и контент-менеджеры. Их услуги стоят недешево. Он также признался, во сколько ему обходится создание одной композиции.

"Аранжировка — это в общем где-то 1 тысяча долларов. Запись песни обходится где-то в 300-400 долларов", — поделился певец.

Он также отметил, что участие в конкурсе Евровидение обойдется в разы дороже, чем в Нацотборе. Однако певец готов к этому.

Напомним, ранее LAUD оценил свои шансы на победу в Нацотборе-2026. Он признался, уверен ли в своих силах.

Также мы писали о том, что участником Нацотбора также будет группа Leleka. Еврофаны отдали ей больше всего баллов во время голосования.