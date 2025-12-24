Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение LAUD назвал стоимость участия в Нацотборе — цифра впечатляет

LAUD назвал стоимость участия в Нацотборе — цифра впечатляет

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 08:30
Сколько стоит участие в Нацотборе на Евровидение — LAUD назвал сумму
Финалист Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: кадр из видео

Участие в Нацотборе на Евровидение — дело недешевое. Певец LAUD, который стал финалистом этого сезона, признался, сколько ему уже пришлось потратить во время подготовки к конкурсу.

Об этом артист рассказал во время участия в шоу "NABARI".

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит участие в Нацотборе на Евровидение

LAUD признался, что хотя и раньше он уже участвовал в Нацотборе, о суммах, которые тратились на это, певец не знал. Однако в этом году он впервые самостоятельно вкладывает средства в подготовку к Нацотбору. По словам артиста, речь идет о значительной сумме.

"Раньше этим (Финансовой стороной участия в Нацотборе. — Ред.) занимался экс-продюсер Игорь Тарнопольский и я, честно говоря, даже не знал, какие там суммы были. Сейчас же я уже знаю, какие это могут быть средства", — поделился LAUD.

Он пояснил, что деньги тратятся на создание песни, образа, визуала, постановки номера и тому подобное. По словам артиста, есть много деталей, которые требуют финансовых вложений при подготовке к Нацотбору.

"Это точно обойдется в районе 15 тысяч долларов", — отметил певец.

LAUD добавил, что есть немало людей, которых нужно привлекать в команду, например, PR и контент-менеджеры. Их услуги стоят недешево. Он также признался, во сколько ему обходится создание одной композиции.

"Аранжировка — это в общем где-то 1 тысяча долларов. Запись песни обходится где-то в 300-400 долларов", — поделился певец.

Он также отметил, что участие в конкурсе Евровидение обойдется в разы дороже, чем в Нацотборе. Однако певец готов к этому.

Напомним, ранее LAUD оценил свои шансы на победу в Нацотборе-2026. Он признался, уверен ли в своих силах.

Также мы писали о том, что участником Нацотбора также будет группа Leleka. Еврофаны отдали ей больше всего баллов во время голосования.

Евровидение деньги певец конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации