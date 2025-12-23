Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение LAUD откровенно оценил свои шансы на победу в Нацотборе — видео

LAUD откровенно оценил свои шансы на победу в Нацотборе — видео

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 09:31
LAUD признался, верит ли в свою победу на Нацотборе-2026 — видео
Украинский певец LAUD. Фото: кадр из видео

Певец LAUD стал одним из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Артист попробует свои силы на конкурсе уже не впервые. Он откровенно оценил собственные шансы на победу на этот раз.

Об этом LAUD рассказал в комментарии "Радіо Люкс".

Реклама
Читайте также:

Готов ли LAUD к победе

Как отметил LAUD, на Евровидение он пытается попасть уже не впервые. Ранее певец пробовал свои силы в детском и взрослом конкурсах.

"На самом деле я на Евровидении уже седьмой год, если учитывать детские попытки. Я пробовался в 2007, 2008 и 2009 годах. И потом три года подряд во взрослом Евровидении. И сейчас впервые тот год, когда я реально уверен в том, что песня и мое выступление могут быть победными", — признался артист.

Певец добавил, что еще на этапе приема заявок получил сообщение от Джамалы. Именно она подтолкнула LAUD попробовать свои силы в конкурсе на этот раз. Артист убежден, что песня, с которой он будет выступать на сцене Нацотбора, сможет достучаться до всех так, чтобы "это реально поехало на Евровидение".

Он также подчеркнул, что общение с Джамалой на прослушивании и репетициях существенно повлияло на его выступление. По словам LAUD, советы режиссера Нацотбора изменили видение его трека.

"Ее наставления очень важны. Потому что я считаю, что лучше, чем Джамала, никто не понимает конкурс Евровидение", — подчеркнул певец.

LAUD отметил, что настроен показать себя на 100%. Он обещает сделать свое выступление ярким и незабываемым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в финале Нацотбора также будет выступать группа Leleka. Еврофаны отдали ей наибольшее количество голосов.

Также мы рассказывали о том, что одним из финалистов Нацотбора стал Mr. Vel. Певца считают одним из самых загадочных участников.

музыка певец конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации