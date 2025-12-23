LAUD признался, верит ли в свою победу на Нацотборе-2026 — видео

Украинский певец LAUD. Фото: кадр из видео

Певец LAUD стал одним из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Артист попробует свои силы на конкурсе уже не впервые. Он откровенно оценил собственные шансы на победу на этот раз.

Об этом LAUD рассказал в комментарии "Радіо Люкс".

Реклама

Читайте также:

Готов ли LAUD к победе

Как отметил LAUD, на Евровидение он пытается попасть уже не впервые. Ранее певец пробовал свои силы в детском и взрослом конкурсах.

"На самом деле я на Евровидении уже седьмой год, если учитывать детские попытки. Я пробовался в 2007, 2008 и 2009 годах. И потом три года подряд во взрослом Евровидении. И сейчас впервые тот год, когда я реально уверен в том, что песня и мое выступление могут быть победными", — признался артист.

Певец добавил, что еще на этапе приема заявок получил сообщение от Джамалы. Именно она подтолкнула LAUD попробовать свои силы в конкурсе на этот раз. Артист убежден, что песня, с которой он будет выступать на сцене Нацотбора, сможет достучаться до всех так, чтобы "это реально поехало на Евровидение".

Он также подчеркнул, что общение с Джамалой на прослушивании и репетициях существенно повлияло на его выступление. По словам LAUD, советы режиссера Нацотбора изменили видение его трека.

"Ее наставления очень важны. Потому что я считаю, что лучше, чем Джамала, никто не понимает конкурс Евровидение", — подчеркнул певец.

LAUD отметил, что настроен показать себя на 100%. Он обещает сделать свое выступление ярким и незабываемым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в финале Нацотбора также будет выступать группа Leleka. Еврофаны отдали ей наибольшее количество голосов.

Также мы рассказывали о том, что одним из финалистов Нацотбора стал Mr. Vel. Певца считают одним из самых загадочных участников.