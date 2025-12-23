Відео
Головна Євробачення LAUD відверто оцінив свої шанси на перемогу у Нацвідборі — відео

LAUD відверто оцінив свої шанси на перемогу у Нацвідборі — відео

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 09:31
LAUD зізнався, чи вірить у свою перемогу на Нацвідборі-2026 — відео
Український співак LAUD. Фото: кадр з відео

Співак LAUD став одним із фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Артист спробує свої сили на конкурсі вже не вперше. Він відверто оцінив власні шанси на перемогу цього разу.

Про це LAUD розповів у коментарі "Радіо Люкс".

Читайте також:

Чи готовий LAUD до перемоги

Як зазначив LAUD, на Євробачення він намагається потрапити вже не вперше. Раніше співак пробував власні сили у дитячому та дорослому конкурсах.

"Насправді я на Євробаченні вже сьомий рік, якщо враховувати дитячі спроби. Я пробувався у 2007, 2008 і 2009 роках. І потім три роки підряд у дорослому Євробаченні. І зараз вперше той рік, коли я реально впевнений у тому, що пісня і мій виступ можуть бути переможними", — зізнався артист.

Співак додав, що ще на етапі прийому заявок отримав повідомлення від Джамали. Саме вона підштовхнула LAUD спробувати власні сили у конкурсі цього разу. Артист переконаний, що пісня, з якою він виступатиме на сцені Нацвідбору, зможе достукатися до усіх так, щоб "це реально поїхало на Євробачення".

Він також підкреслив, що спілкування з Джамалою на прослуховуванні та репетиціях суттєво вплинуло на його виступ. За словами LAUD, поради режисерки Нацвідбору змінили бачення його треку.

"Її настанови дуже важливі. Бо я вважаю, що краще, ніж Джамала, ніхто не розуміє конкурс Євробачення", — наголосив співак.

LAUD зазначив, що налаштований показати себе на 100%. Він обіцяє зробити свій виступ яскравим та незабутнім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у фіналі Нацвідбору також виступатиме гурт Leleka. Єврофани віддали йому найбільшу кількість голосів.

Також ми розповідали про те, що одним з фіналістів Нацвідбору став Mr. Vel. Співака вважають одним з найзагадковіших учасників.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
