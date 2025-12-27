Monokate вперше відповіла, навіщо знову йде на Нацвідбір — деталі

Monokate прокоментувала повернення на Нацвідбір. Фото: кадр з відео

Серед фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 — Monokate. Раніше співачка Катерина Павленко вже виступала на сцені пісенного конкурсу. У складі гурту "Go_A" у 2021 вона посіла п'яте місце. Зараз же співачка повертається на Нацвідбір із сольним проєктом.

Чому вирішила знову піти на Євробачення Катерина Павленко розповіла в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Чому Monokate братиме участь у Нацвідборі

Артистка зізналася, що прагне повернутися на Євробачення не тільки заради того, аби перемогти. Monokate хоче представити себе світові та насолодитися участю у конкурсі.

"На Нацвідбір я йду заявити про проєкт Monokate. Крім того, із тим досвідом, який в мене вже був, нарешті отримати задоволення від участі у конкурсі", — пояснила співачка.

Як зазначила Павленко, перший Нацвідбір був для неї дуже стресовим. Тепер же артистка знає всі нюанси та не відчуває такої напруги, як минулого разу.

"Це був перший досвід на телебаченні. Зараз мені трошки простіше. Тепер я більше знаю навіть якихось звичайних технічних особливостей", — додала Monokate.

При цьому співачка має ще одну важливу ціль. Саме заради неї вона повертається на Нацвідбір.

"Взагалі хочеться подарувати людям свято, бо основа моєї діяльності — не так показати всім, яка я талановита співачка, як подарувати людям емоції", — зізналася Павленко.

Вона додала, що зараз має багато виступів та концертів, тож навіть Різдво відсвяткувати не змогла. Попри це такий напружений графік зірці до вподоби.

"Цього року я не святкувала Різдво, бо було дуже багато роботи і відключення світла, тому треба дуже балансувати і розставляти пріоритети. Це надзвичайно складно було зробити, але я люблю це свято, бо воно сімейне", — додала Monokate.

