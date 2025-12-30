Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Руслана відреагувала на найбільший в історії бойкот Євробачення

Руслана відреагувала на найбільший в історії бойкот Євробачення

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 08:45
Бойкот Євробачення-2026 — переможниця конкурсу Руслана Лижичко відреагувала
Українська співачка Руслана Лижичко. Фото: пресслужба артистки

Конкурс Євробачення-2026 зіштовхнувся з найбільшим в історії бойкотом. Від участі відмовилися п'ять країн: Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія. Скандал стався через те, що Ізраїлю дозволили виступати на сцені пісенного конкурсу.

Українська співачка Руслана Лижичко прокоментувала це під час розмови з головною редакторкою Новини.LIVE Оленою Халік.

Реклама
Читайте також:

Руслана Лижичко відреагувала на бойкот Євробачення-2026

Переможниця конкурсу Євробачення-2004 Руслана Лижичко заявила, що для неї конкурс — це про музику та творчість. Вона не хоче дивитися на нього крізь призму політики.

"Я намагаюсь це для себе відсіяти. Просто віддаляю це та відкладаю політику кудись у сторону. Розумію, що вона є, але не аналізую та не беру до уваги, тому що я знаю, що безсильна. Я ніяк не повпливаю саме на ці процеси", — пояснила Руслана Лижичко.

Руслана Лежичко відреагувала на бойкот Євробачення
Руслана Лижичко. Фото: пресслужба співачки

Вона додала, що її більше цікавить сам процес конкурсу, аніж скандали навколо нього.

"Я завжди вдивлялася у музику. Мені цікаво, хто виграє, покаже щось проти трендів чи оригінальне. Цікаво подивитися, хто вийде і скаже: "Я ось такий". Мене ось це цікавить — музичні амбіції", — додала Лижичко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Руслана ввійде до складу журі на Нацвідборі у Німеччині. Артистка поділилася деталями.

Також ми розповідали про те, що директор Євробачення зробив заяву на тлі бойкоту конкурсу. Він звернувся до країн, які відмовилися від участі.

Євробачення скандал Руслана Лижичко конкурс Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації