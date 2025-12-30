Бойкот Євробачення-2026 — переможниця конкурсу Руслана Лижичко відреагувала

Українська співачка Руслана Лижичко. Фото: пресслужба артистки

Конкурс Євробачення-2026 зіштовхнувся з найбільшим в історії бойкотом. Від участі відмовилися п'ять країн: Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія. Скандал стався через те, що Ізраїлю дозволили виступати на сцені пісенного конкурсу.

Українська співачка Руслана Лижичко прокоментувала це під час розмови з головною редакторкою Новини.LIVE Оленою Халік.

Руслана Лижичко відреагувала на бойкот Євробачення-2026

Переможниця конкурсу Євробачення-2004 Руслана Лижичко заявила, що для неї конкурс — це про музику та творчість. Вона не хоче дивитися на нього крізь призму політики.

"Я намагаюсь це для себе відсіяти. Просто віддаляю це та відкладаю політику кудись у сторону. Розумію, що вона є, але не аналізую та не беру до уваги, тому що я знаю, що безсильна. Я ніяк не повпливаю саме на ці процеси", — пояснила Руслана Лижичко.

Руслана Лижичко. Фото: пресслужба співачки

Вона додала, що її більше цікавить сам процес конкурсу, аніж скандали навколо нього.

"Я завжди вдивлялася у музику. Мені цікаво, хто виграє, покаже щось проти трендів чи оригінальне. Цікаво подивитися, хто вийде і скаже: "Я ось такий". Мене ось це цікавить — музичні амбіції", — додала Лижичко.

