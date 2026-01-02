Відео
Україна
Названо найкращі пісні в історії Євробачення — хто очолив рейтинг

Названо найкращі пісні в історії Євробачення — хто очолив рейтинг

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 14:37
Які пісні стали найкращими в історії Євробачення — оприлюднено рейтинг
Гурт Vaeb, який представляв Ісландію на Євробаченні-2025. Фото: Reuters

Список найпопулярніших пісень в історії Євробачення знову змінився. Цього разу першість здобула Швеція. У рейтинг також увійшло кілька треків виконавців, які раніше представляли Україну на конкурсі.

Рейтинг опублікувало видання ESCXTRA у середу, 31 грудня.

Читайте також:

Рейтинг найкращих пісень в історії Євробачення

Список найкращих пісень, що пролунали на конкурсі Євробачення, очолила співачка Loreen з піснею "Euphoria". Вона представляла Швецію на міжнародній сцені ще у 2012 році та здобула перемогу. Часу минуло чимало, однак досі цей трек залишається одним із найбільш прослуховуваних.

Загалом видання оприлюднило рейтинг з 250 пісень. Серед них — дев'ять треків виконавців, які представляли Україну на Євробаченні:

  • "Shum", Go_A — 12 місце;
  • "Teresa & Maria", Alyona Alyona & Jerry Heil — 15 місце;
  • "1944", Jamala — 21 місце;
  • "Dancing Lasha Tumbai", Verka Serduchka — 80 місце;
  • "Bird of Pray", Ziferblat — 92 місце;
  • "Wild Dances", Ruslana — 94 місце;
  • "Stefania", Kalush Orchestra — 112 місце;
  • "Shady Lady", Ani Lorak — 217 місце;
  • "Be my Valentine!", Svetlana Loboda — 229 місце.

Українська співачка Катерина Павленко прокоментувала рейтинг. Вона зазначила, що пісня "Шум" все ще залишається найпопулярнішою заявкою від нашої країни.

"Цього року наша пісня вперше випала з топ-10 кращих пісень за всю історію Євробачення. Ми на 12 місці. Але це все ще найвища заявка від України і, що саме цікаве, знову обігнала переможців нашого року Maneskin", — написала співачка у Threads.

Пісня "Шум" знову ввійшла у топ найпопулярніших в історії Євробачення
Повідомлення Катерини Павленко. Фото: скриншот

Десятку найпопулярніших пісень в історії Євробачення очолюють:

  1. Швеція — "Euphoria", Loreen;
  2. Швеція — "Tattoo", Loreen;
  3. Албанія — "Zjerm", Shkodra Elektronike;
  4. Фінляндія — "Cha Cha Cha", Käärijä;
  5. Іспанія — "SloMo", Chanel;
  6. Швеція — "Bara Bada Bastu", KAJ;
  7. Швеція — "Hold Me Closer", Cornelia Jakobs;
  8. Хорватія — "Rim Tim Tagi Dim", Baby Lasagna;
  9. Фінляндія — "Ich Komme", Erika Vikman;
  10. Греція — "Zari", Marina Satti.

У рейтинг увійшли треки, що не втрачають популярності роками. Крім того, у список потрапило кілька нових пісень, які лише пролунали на Євробаченні-2025.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи платять гонорари учасникам Євробачення.

Також ми розповідали про те, хто ніколи не брав участь у Євробаченні. Йдеться про дві країни Європи.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
