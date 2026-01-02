Які пісні стали найкращими в історії Євробачення — оприлюднено рейтинг

Названо найкращі пісні в історії Євробачення — хто очолив рейтинг
Список найпопулярніших пісень в історії Євробачення знову змінився. Цього разу першість здобула Швеція. У рейтинг також увійшло кілька треків виконавців, які раніше представляли Україну на конкурсі.
Рейтинг опублікувало видання ESCXTRA у середу, 31 грудня.
Рейтинг найкращих пісень в історії Євробачення
Список найкращих пісень, що пролунали на конкурсі Євробачення, очолила співачка Loreen з піснею "Euphoria". Вона представляла Швецію на міжнародній сцені ще у 2012 році та здобула перемогу. Часу минуло чимало, однак досі цей трек залишається одним із найбільш прослуховуваних.
Загалом видання оприлюднило рейтинг з 250 пісень. Серед них — дев'ять треків виконавців, які представляли Україну на Євробаченні:
- "Shum", Go_A — 12 місце;
- "Teresa & Maria", Alyona Alyona & Jerry Heil — 15 місце;
- "1944", Jamala — 21 місце;
- "Dancing Lasha Tumbai", Verka Serduchka — 80 місце;
- "Bird of Pray", Ziferblat — 92 місце;
- "Wild Dances", Ruslana — 94 місце;
- "Stefania", Kalush Orchestra — 112 місце;
- "Shady Lady", Ani Lorak — 217 місце;
- "Be my Valentine!", Svetlana Loboda — 229 місце.
Українська співачка Катерина Павленко прокоментувала рейтинг. Вона зазначила, що пісня "Шум" все ще залишається найпопулярнішою заявкою від нашої країни.
"Цього року наша пісня вперше випала з топ-10 кращих пісень за всю історію Євробачення. Ми на 12 місці. Але це все ще найвища заявка від України і, що саме цікаве, знову обігнала переможців нашого року Maneskin", — написала співачка у Threads.
Десятку найпопулярніших пісень в історії Євробачення очолюють:
- Швеція — "Euphoria", Loreen;
- Швеція — "Tattoo", Loreen;
- Албанія — "Zjerm", Shkodra Elektronike;
- Фінляндія — "Cha Cha Cha", Käärijä;
- Іспанія — "SloMo", Chanel;
- Швеція — "Bara Bada Bastu", KAJ;
- Швеція — "Hold Me Closer", Cornelia Jakobs;
- Хорватія — "Rim Tim Tagi Dim", Baby Lasagna;
- Фінляндія — "Ich Komme", Erika Vikman;
- Греція — "Zari", Marina Satti.
У рейтинг увійшли треки, що не втрачають популярності роками. Крім того, у список потрапило кілька нових пісень, які лише пролунали на Євробаченні-2025.
