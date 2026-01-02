Які пісні стали найкращими в історії Євробачення — оприлюднено рейтинг

Гурт Vaeb, який представляв Ісландію на Євробаченні-2025. Фото: Reuters

Список найпопулярніших пісень в історії Євробачення знову змінився. Цього разу першість здобула Швеція. У рейтинг також увійшло кілька треків виконавців, які раніше представляли Україну на конкурсі.

Рейтинг опублікувало видання ESCXTRA у середу, 31 грудня.

Рейтинг найкращих пісень в історії Євробачення

Список найкращих пісень, що пролунали на конкурсі Євробачення, очолила співачка Loreen з піснею "Euphoria". Вона представляла Швецію на міжнародній сцені ще у 2012 році та здобула перемогу. Часу минуло чимало, однак досі цей трек залишається одним із найбільш прослуховуваних.

Загалом видання оприлюднило рейтинг з 250 пісень. Серед них — дев'ять треків виконавців, які представляли Україну на Євробаченні:

"Shum", Go_A — 12 місце;

"Teresa & Maria", Alyona Alyona & Jerry Heil — 15 місце;

"1944", Jamala — 21 місце;

"Dancing Lasha Tumbai", Verka Serduchka — 80 місце;

"Bird of Pray", Ziferblat — 92 місце;

"Wild Dances", Ruslana — 94 місце;

"Stefania", Kalush Orchestra — 112 місце;

"Shady Lady", Ani Lorak — 217 місце;

"Be my Valentine!", Svetlana Loboda — 229 місце.

Українська співачка Катерина Павленко прокоментувала рейтинг. Вона зазначила, що пісня "Шум" все ще залишається найпопулярнішою заявкою від нашої країни.

"Цього року наша пісня вперше випала з топ-10 кращих пісень за всю історію Євробачення. Ми на 12 місці. Але це все ще найвища заявка від України і, що саме цікаве, знову обігнала переможців нашого року Maneskin", — написала співачка у Threads.

Повідомлення Катерини Павленко. Фото: скриншот

Десятку найпопулярніших пісень в історії Євробачення очолюють:

Швеція — "Euphoria", Loreen; Швеція — "Tattoo", Loreen; Албанія — "Zjerm", Shkodra Elektronike; Фінляндія — "Cha Cha Cha", Käärijä; Іспанія — "SloMo", Chanel; Швеція — "Bara Bada Bastu", KAJ; Швеція — "Hold Me Closer", Cornelia Jakobs; Хорватія — "Rim Tim Tagi Dim", Baby Lasagna; Фінляндія — "Ich Komme", Erika Vikman; Греція — "Zari", Marina Satti.

У рейтинг увійшли треки, що не втрачають популярності роками. Крім того, у список потрапило кілька нових пісень, які лише пролунали на Євробаченні-2025.

