Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Названы лучшие песни в истории Евровидения — кто вошел в рейтинг

Названы лучшие песни в истории Евровидения — кто вошел в рейтинг

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:37
Какие песни стали лучшими в истории Евровидения — обнародован рейтинг
Группа Vaeb, которая представляла Исландию на Евровидении-2025. Фото: Reuters

Список самых популярных песен в истории Евровидения снова изменился. На этот раз первенство получила Швеция. В рейтинг также вошло несколько треков исполнителей, которые ранее представляли Украину на конкурсе.

Рейтинг опубликовало издание ESCXTRA в среду, 31 декабря.

Реклама
Читайте также:

Рейтинг лучших песен в истории Евровидения

Список лучших песен, прозвучавших на конкурсе Евровидение, возглавила певица Loreen с песней "Euphoria". Она представляла Швецию на международной сцене еще в 2012 году и одержала победу. Времени прошло немало, однако до сих пор этот трек остается одним из самых прослушиваемых.

В целом издание обнародовало рейтинг из 250 песен. Среди них — девять треков исполнителей, которые представляли Украину на Евровидении:

  • "Shum", Go_A — 12 место;
  • "Teresa & Maria", Alyona Alyona & Jerry Heil — 15 место;
  • "1944", Jamala — 21 место;
  • "Dancing Lasha Tumbai", Verka Serduchka — 80 место;
  • "Bird of Pray", Ziferblat — 92 место;
  • "Wild Dances", Руслана — 94 место;
  • "Stefania", Kalush Orchestra — 112 место;
  • "Shady Lady", Ani Lorak — 217 место;
  • "Be my Valentine!", Svetlana Loboda — 229 место.

Украинская певица Екатерина Павленко прокомментировала рейтинг. Она отметила, что песня "Шум" все еще остается самой популярной заявкой от нашей страны.

"В этом году наша песня впервые выпала из топ-10 лучших песен за всю историю Евровидения. Мы на 12 месте. Но это все еще самая высокая заявка от Украины и, что самое интересное, снова обогнала победителей нашего года Maneskin", — написала певица в Threads.

Пісня "Шум" знову ввійшла у топ найпопулярніших в історії Євробачення
Сообщение Екатерины Павленко. Фото: скриншот

Десятку самых популярных песен в истории Евровидения возглавляют:

  1. Швеция — "Euphoria", Loreen;
  2. Швеция — "Tattoo", Loreen;
  3. Албания — "Zjerm", Shkodra Elektronike;
  4. Финляндия — "Cha Cha Cha", Käärijä;
  5. Испания — "SloMo", Chanel;
  6. Швеция — "Bara Bada Bastu", KAJ;
  7. Швеция — "Hold Me Closer", Cornelia Jakobs;
  8. Хорватия — "Rim Tim Tagi Dim", Baby Lasagna;
  9. Финляндия — "Ich Komme", Erika Vikman;
  10. Греция — "Zari", Marina Satti.

В рейтинг вошли треки, которые не теряют популярности годами. Кроме того, в список попало несколько новых песен, которые только прозвучали на Евровидении-2025.

Напомним, ранее мы писали о том, платят ли гонорары участникам Евровидения.

Также мы рассказывали о том, кто никогда не участвовал в Евровидении. Речь идет о двух странах Европы.

Евровидение рейтинг музыка песни конкурс
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации