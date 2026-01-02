Какие песни стали лучшими в истории Евровидения — обнародован рейтинг

Группа Vaeb, которая представляла Исландию на Евровидении-2025. Фото: Reuters

Список самых популярных песен в истории Евровидения снова изменился. На этот раз первенство получила Швеция. В рейтинг также вошло несколько треков исполнителей, которые ранее представляли Украину на конкурсе.

Рейтинг опубликовало издание ESCXTRA в среду, 31 декабря.

Рейтинг лучших песен в истории Евровидения

Список лучших песен, прозвучавших на конкурсе Евровидение, возглавила певица Loreen с песней "Euphoria". Она представляла Швецию на международной сцене еще в 2012 году и одержала победу. Времени прошло немало, однако до сих пор этот трек остается одним из самых прослушиваемых.

В целом издание обнародовало рейтинг из 250 песен. Среди них — девять треков исполнителей, которые представляли Украину на Евровидении:

"Shum", Go_A — 12 место;

"Teresa & Maria", Alyona Alyona & Jerry Heil — 15 место;

"1944", Jamala — 21 место;

"Dancing Lasha Tumbai", Verka Serduchka — 80 место;

"Bird of Pray", Ziferblat — 92 место;

"Wild Dances", Руслана — 94 место;

"Stefania", Kalush Orchestra — 112 место;

"Shady Lady", Ani Lorak — 217 место;

"Be my Valentine!", Svetlana Loboda — 229 место.

Украинская певица Екатерина Павленко прокомментировала рейтинг. Она отметила, что песня "Шум" все еще остается самой популярной заявкой от нашей страны.

"В этом году наша песня впервые выпала из топ-10 лучших песен за всю историю Евровидения. Мы на 12 месте. Но это все еще самая высокая заявка от Украины и, что самое интересное, снова обогнала победителей нашего года Maneskin", — написала певица в Threads.

Сообщение Екатерины Павленко. Фото: скриншот

Десятку самых популярных песен в истории Евровидения возглавляют:

Швеция — "Euphoria", Loreen; Швеция — "Tattoo", Loreen; Албания — "Zjerm", Shkodra Elektronike; Финляндия — "Cha Cha Cha", Käärijä; Испания — "SloMo", Chanel; Швеция — "Bara Bada Bastu", KAJ; Швеция — "Hold Me Closer", Cornelia Jakobs; Хорватия — "Rim Tim Tagi Dim", Baby Lasagna; Финляндия — "Ich Komme", Erika Vikman; Греция — "Zari", Marina Satti.

В рейтинг вошли треки, которые не теряют популярности годами. Кроме того, в список попало несколько новых песен, которые только прозвучали на Евровидении-2025.

